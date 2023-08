0:0 – Rapid vergibt Sieg gegen Debrecen

Rapid Wien kommt im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League nur zu einem 0:0 gegen Debrecen.

Jetzt muss der Rekordmeister im Rückspiel nächsten Donnerstag in Ungarn unbedingt siegen, ansonsten ist das Europacup-Abenteuer, wie im Vorjahr, als man sich gegen Vaduz blamierte, zu Ende bevor es richtig beginnen konnte. Vor den heimischen Fans begannen die Hütteldorfer offensiv. Nennenswerte Chancen waren allerdings Mangelware.

Die Gäste sorgten durch Dzudzsak für den ersten Knaller, sein Freistoß ging an die Stange (19.). Von da an agierten die Ungarn selbstbewusster, Rapid brauchte Zeit den Schock zu verdauen. In der Schlussphase der erstne Hälfte kam Rapid nocheinmal ran. Nach einer Ecke brandet für kurze Zeit lautstarker Jubel auf. Burgstaller trifft, das Tor wird aber wegen Hands aberkannt (39.). Wenige Minuten später war es abermals der Torschützenkönig, der vom Strafraum abzog, allerdings in Goalie Megyeri seinen Meister findet.

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen +++



Auch in der zweiten Halbzeit bleibt der Spielverlauf unverändert. Rapid ist überlegen, kommt aber gegen die stabile Defensive kaum zu Torchancen. Die einzige Großchance im zweiten Durchgang ging auch auf das Konto von Debrecen. Der eingewechselte Kyziridis zieht im Strafraum der Wiener ab, doch der Ball geht erneut an die Stange und von da aus ins Tor-Aus. Am Ende rettet Rapid das torlose Remis auch dank Alluminium über die Zeit.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SK Rapid Wien - Debrecen VSC 0:0

Wien, Allianz Stadion

Schiedsrichter: Hennessy (IRL)

Rückspiel: Do.,17. August (21 Uhr im Sport24-Liveticker) in Debrecen

Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Querfeld, Seidl, Cvetkovic, Kerschbaum bzw. Oliveira

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer - Sattlberger (69. Greil), Kerschbaum - Kühn (81. Strunz), Seidl (81. Mayulu), Grüll (89. Bajic) - Burgstaller

Debrecen: Megyeri - Kusnyir, Dreskovic, Romanchuk, Manrique - Lagator, Loncar (Mojzis) - Szecsi (61. Domingues), Dzsudzsak (91. Varga), Oliveira (70. Kyziridis) - Babunski (70. Barany)