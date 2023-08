Achtung Arnie! Jetzt kommt Alexis

ÖFB-Rekordmann Marko Arnautovic (34) muss sich bei Inter Mailand jetzt gegen Rückkehrer Alexis Sánchez (34) durchsetzen.

Am Montag stand für Marko Arnautovic und Inter Mailand das zweite Liga-Spiel der Saison gegen Cagliari an. Doch schon vorher sorgte der Champions-League-Finalist auf dem Transfermarkt für Aufsehen. Denn nach nur einer Saison ist Alexis Sánchez wieder zurück: Inter Mailand gab am Wochenende die Verpflichtung des Sturmroutiniers bekannt. Der 34 Jahre alte Chilene unterschrieb bei den Nerazzurri einen Vertrag bis 2024 und ist damit ein direkter Konkurrent für Marko Arnautovic (34).

Sánchez ist bei Inter-Fans sehr beliebt

Sanchez ist bei den Inter-Fans sehr beliebt. Kein Wunder: Mit Inter gewann Sánchez je einmal die Meisterschaft, den Pokal und Supercup. In 109 Partien steuerte er 20 Tore und 23 Vorlagen bei. Danach ging es für den trickreichen Südamerikaner nach Frankreich zu Olympique Marseille. Jetzt einigten sich die Italiener auf ein Tauschgeschäft und schickten Joaquin Correa nach Frankreich. Marseille besitzt ein Kaufoption auf den argentinischen Weltmeister.

Fakt ist: Durch den neuen Transfer-Coup hat Inter-Trainer Simone Inzaghi mit Martinez, Thuram, Arnautovic und Sanchez die Qual der Wahl.