Ablöse-Leak: Alaba für 850 Mio. €?

Im Sommer wurde der Mega-Deal von David Alaba und Real Madrid perfekt. Nun sorgen durchgesickerte Insider-Infos über die Ausstiegsklausel des ÖFB-Stars für Kopfschütteln.

Ein Arbeitnehmer darf jederzeit aus seinem Dienstverhältnis austreten, so das spanische Recht. Auch die Fußballstars der spanischen "La Liga" sind davon nicht ausgeschlossen. Die Top-Klubs arbeiten jedoch Ausstiegsklauseln in ihre Verträge ein, um die Profis an die Arbeitsstätte zu binden. Dabei handelt es sich häufig um schier unendlich hohe millionenschwere Ablösesummen, die auch die international finanzstärksten Vereine abschrecken.

Auch der Vertrag von ÖFB-Star Alaba sieht eine Ausstiegsklausel vor. laut der spanischen Zeitung "ABC" ist eine Ablösesumme von 850 Millionen Euro vorgesehen, um den gebürtige Wiener aus seinem Vertrag freizukaufen. Doch Alaba liegt damit sogar nur auf dem dritten Platz im Ausstiegsklausel-Ranking der Madrilenen! Denn Karim Benzema und Gareth Bale haben eine Milliarde Euro als fixe Ablöse in ihren Verträgen festgeschrieben. Damit liegt das Duo gleichauf mit den Barcelona-Talenten Ansu Fati und Pedri. Deren Klauseln wurden zuletzt im Zuge von Vertragsverlängerungen ebenfalls auf eine Milliarde Euro gesetzt.

Alaba schwärmt von Madrid

Ein Abschied aus Madrid scheint zurzeit sowieso in weiter Ferne! Alaba sprach im Vorhinein des WM-Quali-Spiel mit Österreich gegen Israel über seinen spanischen Arbeitgeber und kommt aus dem Schwärmen kaum mehr raus. "Es hat schon ein bisschen gedauert, ich fühle mich mittlerweile aber sehr wohl in Madrid." Mittlerweile sei auch das passende Haus ausgewählt. "Da ist noch nicht alles fertig, aber es tut auf jeden Fall sehr gut nach den ersten Monaten im Hotel."