David Alaba
© Getty

Spanier berichten

Neue Alaba-Wende: Wechsel immer konkreter

27.08.25, 07:59
Der Österreicher soll plötzlich bereit sein, sich das Angebot anzuhören. 

Nach seiner langen Verletzungspause ist David Alaba wieder fit, spielen durfte der ÖFB-Kapitän in dieser Saison aber noch nicht. Neo-Trainer Xabi Alonso vertraut bei Real anderen Spielern und sieht in Alaba vorerst nur einen Ergänzungsspieler. Nun werden die Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang wieder lauter.

Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, wurde ein Wechsel zuletzt konkreter. Die Klub-Bosse haben sich schon längst entschieden, Alaba bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Ein solches Angebot soll nun aus Saudi-Arabien eingelangt sein. Um welchen Klub es sich handelt, sei bisher aber nicht klar.

Stimmt Alaba Wechsel zu?

Alaba sei laut Bericht jedenfalls bereit, sich das Angebot anzuhören, sollte der Verein ihn darum bitten. Bisher hat der ÖFB-Kapitän stets betont, seinen Vertrag in Madrid (läuft noch bis Ende der Saison) auf jeden Fall erfüllen zu wollen.

David Alaba
© Getty

Der 33-Jährige gehört mit einem Jahresgehalt von ca. 22 Millionen Euro zu den Top-Verdienern bei den Königlichen. Die Real-Bosse wollen die Mannschaft unbedingt verjüngern und vor allem in der Defensive neue Spieler holen.

