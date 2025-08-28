Hammer-Gerücht: Kult-Klub will David Alaba

Der ÖFB-Kapitän soll Interesse aus Italien geweckt haben.

Wenige Tage vor Ende des Transferfensters werden die Gerüchte um David Alaba wieder deutlich mehr. Wie berichtet, ist der ÖFB-Kapitän bei Real derzeit nur Ergänzungsspieler – die Königlichen würden den 33-Jährigen daher auch gerne vorzeitig abgeben. Dabei soll es nun einige Interessenten geben.

Interesse aus Italien

Während das Portal „fichajes.net“ von einem Angebot aus Saudi-Arabien berichtet, bringt „defensacentral“ Alaba mit der Fiorentina in Verbindung. Bei den Italienern könnte Top-Talent Pietro Comuzzo Florenz noch verlassen, der Serie-A-Klub sucht deshalb bereits Alternativen für die Verteidigung.

Dabei fiel die Wahl offenbar auf Alaba. Die Klub-Verantwortlichen sollen auch bereits offiziell bei Real angefragt haben. Die Königlichen waren auch durchaus bereit, den Österreicher ziehen zu lassen – allerdings fehlt die Zustimmung des Spielers. Der ÖFB-Kapitän will seinen Vertrag in Madrid weiterhin erfüllen und lehnt einen Wechsel deshalb derzeit ab. Offen bleibt, ob es in den kommenden Tagen doch noch Bewegung gibt.