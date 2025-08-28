Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Spanier berichten

Hammer-Gerücht: Kult-Klub will David Alaba

28.08.25, 07:14
Teilen

Der ÖFB-Kapitän soll Interesse aus Italien geweckt haben.  

Wenige Tage vor Ende des Transferfensters werden die Gerüchte um David Alaba wieder deutlich mehr. Wie berichtet, ist der ÖFB-Kapitän bei Real derzeit nur Ergänzungsspieler – die Königlichen würden den 33-Jährigen daher auch gerne vorzeitig abgeben. Dabei soll es nun einige Interessenten geben.

Interesse aus Italien

Während das Portal „fichajes.net“ von einem Angebot aus Saudi-Arabien berichtet, bringt „defensacentral“ Alaba mit der Fiorentina in Verbindung. Bei den Italienern könnte Top-Talent Pietro Comuzzo Florenz noch verlassen, der Serie-A-Klub sucht deshalb bereits Alternativen für die Verteidigung.

Dabei fiel die Wahl offenbar auf Alaba. Die Klub-Verantwortlichen sollen auch bereits offiziell bei Real angefragt haben. Die Königlichen waren auch durchaus bereit, den Österreicher ziehen zu lassen – allerdings fehlt die Zustimmung des Spielers. Der ÖFB-Kapitän will seinen Vertrag in Madrid weiterhin erfüllen und lehnt einen Wechsel deshalb derzeit ab. Offen bleibt, ob es in den kommenden Tagen doch noch Bewegung gibt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden