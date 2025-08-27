Real-Hammer: Xabi Alonso will DIESEN Bayern-Star

Die Königlichen wittern plötzlich ihre Chance.

Real Madrid ist weiter auf der Suche nach neuen, jüngeren Verteidigern. Während Neo-Trainer Xabi Alonso etwa nicht mehr auf David Alaba setzt, gerät nun ein Bayern-Star in den Fokus der Spanier.

Alaba-Szenario

Wie die Sportbild berichtet, angelt Real nach Dayot Upamecano. Die Bayern wollen den bis 2026 laufenden Vertrag eigentlich verlängern, eine Einigung mit dem Franzosen konnte bisher aber nicht erzielt werden.

© Getty

Real wittert nun die Chance, Upamecano nach Madrid zu lotsen. Das Szenario erinnert dabei an jenes von Alaba. 2021 lief der Vertrag des Österreichers beim deutschen Rekordmeister aus und Alaba wechselte ablösefrei zu Real. Nun könnten die Bayern den nächsten Spieler auf diese Weise verlieren.