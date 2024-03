Mitterdorfer: "Enorm wichtig und wertvoll, dass Alaba beim Team ist"

Beim feierlichen Spatenstich des neuen ÖFB-Campus war ÖSTERREICH vor Ort und sprach mit ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer über die Schlüsselrolle des verletzten David Alabas, die Vorbereitungen auf die EM und die Aussichten auf ein neues Nationalstadion.

oe24: Neben den Trainingsplätzen wird es am Campus auch Unterkünfte geben. Ist es vorgesehen, dass die Teams während den Lehrgängen auch hier wohnen?

KLAUS MITTERDORFER: Mit 48 Zimmern wird es definitiv möglich sein, dass die Teams hier untergebracht werden. Aber nicht nur das A-Team der Frauen und Herren, sondern auch die Nachwuchsteams. Falls es aber doch mehr als 48 Personen sind, stehen aber auch umliegende Hotels zur Verfügung.

oe24: Der Campus wird seinen Sitz in der Donaustadt haben. Dem Heimbezirk unseres Kapitäns. Sind Sie im Kontakt mit David Alaba?

MITTERDORFER: Wir sind im regelmäßigen Austausch. Es ist enorm wichtig, dass er nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch so schnell wie möglich wieder zum Team zurückkehren kann. Das wäre etwas ganz Wertvolles.

oe24: Lebt die Hoffnung, dass er es noch bis zur EURO schafft?

MITTERDORFER: Sicher, man weiß es zwar nicht genau, aber die Hoffnung lebt auf jeden Fall. Er wird auch bestmöglich selbst alles dafür tun, dass es irgendwie gelingt.

"Es besteht nicht nur die Möglichkeit"

oe24: Besteht auch die Möglichkeit, falls es sich sportlich nicht ausgeht, dass Alaba trotzdem mit nach Berlin kommt?

MITTERDORFER: Selbstverständlich! Es ist nicht nur eine Möglichkeit. Es ist enorm wichtig und wertvoll, dass er beim Team ist. Er reißt nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans mit. Und das ist wie gesagt sehr, sehr wertvoll.

oe24: Auch Marko Arnautovic muss verletzt pausieren. Wie tief saß der Schock, als Sie davon erfahren haben?

MITTERDORFER: Wir haben eine Reihe von verletzten Spielern. Das Glück ist aber, dass wir einen breit aufgestellten Kader, mit guter fußballerische Qualität haben, und wirklich Menschen dabei sind, die mit Leidenschaft und Herz spielen. So gesehen, hofft man natürlich, dass die verletzten Spieler so schnell wie möglich wieder gesund werden. Aber da bin ich sehr zuversichtlich.

"Rangnick und ich wünschen uns Nationalstadion"

oe24: Haben Ralf Rangnick und das Team schon die finalen Campus-Pläne gesehen?

MITTERDORFER: Ob es die Spieler jetzt gesehen haben oder das erst jetzt beim Lehrgang passiert, das kann ich nicht sagen. Aber Rangnick war begeistert. Er wünscht sich natürlich auch ein Nationalstadion, das wünsche ich mir auch. Aber wir gehen das jetzt einmal Schritt für Schritt an. Dennoch bleibt es das große Ziel.

oe24: Nehmen Sie also nach dem Aspern-Projekt dann die Sanierung des Happel-Stadions in Angriff?

MITTERDORFER: Man sollte nicht Sanierung dazu sagen. Man kann hinter der Aufrechterhaltung bestehender, auch denkmalgeschützter Strukturen sehr viel gestalten. Nicht nur was die Hülle anbelangt, sondern auch das Innenleben. Es ist immer nur eine Frage der Finanzier- und Leistbarkeit. Wir sind derzeit aber in einem guten Diskussionsprozess mit der Stadt Wien, wo wir alle unsere Vorschläge für ein multifunktional nutzbares Stadion einbringen haben können.