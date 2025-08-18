Schock vor Liga-Start! Real beschließt Alaba-Ende

David Alabas Ende bei Real Madrid bahnt sich an - es soll auch schon feststehen, wann es so weit ist.

Was die Zukunft von ÖFB-Kapitän David Alaba bei Real Madrid betrifft, herrscht alles andere als Klarheit. Der 33-Jährige kämpft seit seinem schweren Kreuzbandriss im Dezember 2023 nicht nur immer wieder mit körperlichen Rückschlägen, er muss seither auch einen Statusverlust im Team verkraften. Denn: Auf seiner Abwehrposition rutscht der Wiener in der Rangordnung immer weiter nach unten. Die Real-Alaba-Beziehung soll jetzt sogar ein fixes Ablaufdatum haben. Wie Medien berichten, sollen die Königlichen sich dazu entschieden haben, Alabas Vertrag, welcher mit Ende der neuen Saison ausläuft, nicht zu verlängern.

???? JUST IN: Real Madrid does NOT plan to renew David Alaba & Antonio Rüdiger, both their contracts run out at the end of this season. @diarioas pic.twitter.com/EWDtTM1N3F — Madrid Zone (@theMadridZone) August 16, 2025

Alaba: "Wollen immer ganz oben stehen"

Nicht nur für Österreichs Fußball-Superstar sondern auch für Abwehr-Kollege Antonio Rüdiger soll es über 2026 hinaus keinen neuen Vertrag geben. Immerhin dürfen die beiden Defensiv-Experten noch ein letztes Mal in Madrid auf Titeljagd gehen: So will man in der spanischen Liga den amtierenden Meister Barcelona vom Thron stoßen. Gegen Osasuna soll am Dienstag (21 Uhr, DAZN) der erste Sieg der neuen Spielzeit glücken - möglicherweise mit Alaba-Einsatz? Zuletzt fand der ÖFB-Kicker sich unter Neo-Coach Xabi Alonso ja in einer neuen Rolle, nämlich im Mittelfeld, wieder...

Auf einen, wenn auch wieder nur kurzen Auftritt, bereitet sich Alaba zurzeit fleißig vor. Vor dem Osasuna-Duell teilte Real ein paar Schnappschüsse aus dem Training, auf denen auch der Ex-Bayern-Profi in Action zu sehen ist. Das Ziel für die neue Saison ist klar: ein weiterer Meistertitel für den spanischen Rekordchampion. Nach dem 4:0-Test gegen die WSG Tirol in der Vorwoche erklärte Alaba optimistisch: "Wir wollen immer ganz oben stehen, ganz klar. Gut in die Saison zu starten, ist jetzt das Wichtigste. Dass wir in den Flow kommen, die Siege einfahren. Wir fühlen uns bereit, kennen unsere Stärken."