Young Violets treffen PSG-Bus auf der Autobahn

Das Reserveteam der Wiener Austria Wien hat auf der Heimreise nach dem Zweitligaspiel gegen Lustenau einen Top-Klub angetroffen.

Mit einem 3:0-Sieg gegen Lustenau im Gepäck traten die Young Violetts ihre Reise nach Wien an. Auf der Autobahn kam es dann zum unerwarteten Moment: Plötzlich tauchte der Mannschaftsbus von Paris Saint-Germain auf der Nebenfahrbahn auf. Für die französische Star-Truppe um Neymar, Mbappé und Co. wird es am Mittwoch (ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) im Champions-League-Viertelfinale ernst. Denn dann kommt es zur Neuauflage des CL-Finales von 2020 - man trifft auf das Fußball-Schwergewicht FC Bayern München.