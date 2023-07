Europameister England müht sich gegen Haiti zum WM-Auftakt

Die Japanerinnen fertigten in Hamilton in Neuseeland WM-Neuling Sambia 5:0 (1:0) ab. England mühte sich in Pool D zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den krassen Außenseiter Haiti.

Beim japanischen Team trat Hinata Miyazawa (43, 62.) als Doppel-Torschützin auf. Die weiteren Treffer erzielten Mina Tanaka (55.) , Jun Endo (71.) und Riko Ueki aus einen wiederholten Elfmeter in der 11. Minute der Nachspielzeit. "5:0 ist ein wirklich befriedigendes Resultat", meinte Japan-Coach Futoshi Ikeda. "Viele in unserem Team sind durch das Gold-Team von 2011 inspiriert. Wir nehmen die Challenge an, um am Ende wieder den Titel zu holen."

Die Engländerinnen siegten in Brisbane dank eines im zweiten Anlauf verwerteten Handelfmeters von Georgia Stanway (29.). Den ersten Versuch der Mittelfeldspielerin hatte Haitis Torfrau Kerly Theus pariert, sich aber zu früh von der Torlinie wegbewegt, weshalb der Elfmeter wiederholt werden musste. In der Schlussphase verhinderte Englands Torhüterin Mary Earps vor 44.369 Zuschauern mit einer Glanzparade den möglichen Ausgleichstreffer durch Roseline Eloissaint (81.) und damit einen Fehlstart in der Gruppe D. Im Anschluss daran traf in Perth China auf Dänemark.