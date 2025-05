2:0 - Salzburg stößt Austria von Tabellenspitze

Die Austria kann weiter nicht gegen Salzburg gewinnen. Durch die 0:2-Niederlage in der Mozartstadt geben die Veilchen auf die Tabellenspitze wieder an Meister Sturm ab und bringen die Bullen ebenfalls zurück ins Titelrennen.

Mit dem 2:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen die Austria ist Salzburg zurück im Titelrennen. Drei Runden vor Schluss ist die Austria die Tabellenführung wieder los, liegt jetzt drei Punkte hinter Sturm punktegleich mit Cupsieger WAC (3.) auf Platz 2. Einen Punkt dahinter lauert Salzburg (4.).

34. Minute: Vertessen zieht ab – Latte!

Gut eine halbe Stunde tasteten sich beide Titelkandidaten auf dem regennassen und rutschigen „Bullen-Acker“ ab. Dann ging‘s zur Sache.

34. Minute: Weiter Abschlag von Salzburg-Goalie Schlager, Vertessen stürmt Richtung Austria-Tor und knallt den Ball an die Latte. „Bist du deppert“, ist während der TV-Übertragung übers „Ref-Mic“ (Schiedsrichter-Mikrofon) zu hören. Sky-Experte Peter Stöger: „Wenn so eine Chance daherkommt, musst sie einfach rein machen ...“ Nur eine Minute später hat Vertessen die nächste Gelegenheit, der Belgier schießt übers Tor.

Im Gegenzug bedient Fitz Kapitän Fischer, der hebt den Ball über die Querlatte. Hinten hält Abwehrchef Dragovic alles dicht – bei 0:0 geht‘s in die Kabinen. Angriffe auf beiden Seiten auch nach Seitenwechsel – vorerst ohne zwingende Chancen.

80. Min.: 1:0 durch Nene, Ratkov macht alles klar

In der Schlussphase geht Bullen-Trainer Letsch all-in und bringt mit Ratkov und Baidoo zwei Offensiv-Leute (72.). Und hat damit alles richtig gemacht: Nene stellt mit einem herrlichen Schlenzer ins Eck auf 1:0 (80.) – Dragovic-Rettungsversuch war zu spät gekommen. Und Ratkov macht kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Deckel drauf - 2:0 (89.). Enttäuschung bei den 1.600 mitgereisten Austria-Fans.

Die Austria bleibt im 22. Duell mit Salzburg ohne Sieg. Das Heim-Publikum feiert die wiederauflebende Titelchance.

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) können die Bullen beim nächsten Kracher in Graz bis auf einen Punkt an Leader Sturm herankommen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Red Bull Salzburg - Austria Wien 2:0 (0:0)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena

Schiedsrichter: Hameter

Tore: 1:0 Dorgeles (80.), 2:0 Ratkov (89.)

RB SALZBURG: Schlager - Morgalla, Gadou, Mellberg, Terzic - Sulzbacher, Bidstrup - Nene, Gloukh - Daghim, Vertessen

AUSTRIA WIEN: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Guenouche, Barry, Fischer, Perez Vinlöf - Fitz - Gruber, Prelec