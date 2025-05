Abstiegskampf pur: Altach empfängt Kellerkollege GAK

Das Ländle bietet am Samstag (17 Uhr, live auf Sky) sportlichen Überlebenskampf pur. Schlusslicht Altach bittet Aufsteiger GAK zum Tanz, punktegleich starrt man in den Abgrund.

Die Vorarlberger setzen bei freiem Eintritt am Samstag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) auch auf den "zwölften Mann". Die Rotjacken hoffen auf "kühlen Kopf". Drei Runden vor Saisonende liegt Altach mit 15 Zählern am Tabellenende der Qualifikationsgruppe. Der GAK ist punktegleich Fünfter, hat nach zwei knappen Siegen und einem Unentschieden aber bereits das direkte Duell gewonnen. Auch Austria Klagenfurt hat 15 Punkte, die WSG Tirol 16.

Ingolitsch: »Wir sind in der Bringschuld«

Natürlich weiß Altach-Trainer Fabio Ingolitsch, wie wertvoll ein "Dreier" am Samstag gegen "stabile, sehr kompakte" Grazer wäre. "Wir wollen von Anfang an mutig sein, diese Mauer brechen und das 1:0 schießen und so das Spiel auf die richtige Bahn bringen", sagte Ingolitsch. "Wir sind morgen als Mannschaft in der Bringschuld, dass wir Aggressivität und Proaktivität auf den Platz bringen."

Ein Faktor soll das Publikum sein. Fans erhalten gegen den GAK freien Eintritt, Sponsor Volksbank Vorarlberg und der Freundeskreis des Vereins übernehmen die Kosten. Auch Gästefans bekommen mögliche Kosten rückerstattet. "Der zwölfte Mann kann uns Rückenwind bringen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", weiß Ingolitsch.

GAK will Heimfans die Suppe versalzen

Die stimmungsvolle Kulisse könne für das Heimteam ein Vorteil sein, sagte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer, "aber es kann auch ein riesen Nachteil werden, wenn die Leute unzufrieden werden, und das ist natürlich unser Ziel, dass wir das schaffen." Unzufriedene Heimfans waren in Altach in dieser Saison freilich keine Seltenheit. Den im Schnitt 4.600 Zuschauern bot die Mannschaft in 14 Spielen nur zwei Siege - dieselbe Bilanz wie der GAK.

Für Feldhofer ist im Abstiegskampf vieles vom Momentum abhängig, wie er sagt. "Dass man einfach einen kühlen Kopf bewahrt, dass man den Fokus hält in jeder Sekunde und dann aber schon den nötigen Biss auch zeigt, dass man da ist zum richtigen Moment." Altach spielt danach gegen Klagenfurt ein weiteres Heimspiel und abschließend beim LASK. Der GAK bekommt es bereits nächste Woche zuhause mit den Linzern zu tun, die letzte Runde führt die Rotjacken dann nach Tirol.

Mögliche Aufstellung:

Altach: Stojanovic - Estrada, L. Gugganig, Zech, Ouedraogo - Bähre, Demaku, Gorgon, Kameri - Fridrikas, DiawaraGAK: Wiegele - Jovicic, Filipovic, Tikvic - Frieser, Perchtold, Satin, Italiano - Lichtenberger, Maderner, Cipot