Alle Ergebnisse der 3. Runde in der heimischen Bundesliga HIER gesammelt.

Red Bull Salzburg hält nach drei Runden in der Fußball-Bundesliga beim Maximum von neun Punkten. Der Titelverteidiger gewann am Samstag auswärts gegen Aufsteiger SV Ried mit 3:1 und liegt damit zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Rapid, der sich beim SKN St. Pölten mit 2:1 durchsetzte. WSG Tirol feierte mit dem 2:0 in Altach den ersten Saisonsieg, die Vorarlberger sind mit nur einem Zähler Vorletzter.

St. Pölten - Rapid 1:2

Rapid hat im dritten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg gefeiert. Die Hütteldorfer setzten sich am Samstag in einer spannenden Partie auswärts gegen St. Pölten knapp mit 2:1 durch und stiegen damit als weiter ungeschlagenes Team in der Tabelle zum ersten Verfolger von Tabellenführer und Titelverteidiger Red Bull Salzburg auf. Für die zuvor ohne Gegentor gebliebenen Niederösterreicher war es die erste Niederlage, sie halten weiter bei vier Punkten.

Ried - Salzburg 1:3

Meister Salzburg hat vor dem wichtigen Rückspiel im Champions-League-Playoff die Pflicht in Ried erfüllt. Bei ihrem 3:1-(1:0)-Erfolg am Samstag mussten die Salzburger gegen den Aufsteiger bis zuletzt um den dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga kämpfen. Ein Doppelpack von Mergim Berisha (45.+1, 53.) machte den Unterschied, das 3:1 durch Patson Daka fiel in der 97. Minute.

