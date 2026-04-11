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Heimsieg

Altach beendete GAK-Siegesserie mit 1:0

Von
11.04.26, 19:09
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Der SCR Altach hat die Siegesserie des GAK beendet und damit die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen.  

Dank eines Treffers von Patrick Greil (77.) setzten sich die Vorarlberger von Ognjen Zaric am Samstag in einer ausgeglichenen Begegnung vor 4.760 Zuschauern mit 1:0 (0:0) durch. Die Grazer von Ferdinand Feldhofer kassierten die erste Niederlage nach drei Siegen hintereinander und verloren erstmals seit dem Wiederaufstieg gegen Altach.

Die Altacher haben nach 26 Runden nun genauso wie die SV Ried 21 Punkte auf dem Konto, der GAK hält weiterhin bei 19 Zählern und darf ebenfalls noch mit dem Europacup-Play-off spekulieren. Der SCRA blieb unter Zaric auch im achten Heimspiel unbesiegt und überflügelte den Angstgegner aus der Steiermark erstmals seit sieben Duellen.

Beide Teams mussten in der Offensive Leistungsträger vorgeben. Bei den Altachern fehlte Torjäger Ousmane Diawara nach seinem Platzverweis beim 2:3 in Ried gesperrt, bei den Grazern war der angeschlagene Kapitän und Sturmtank Daniel Maderner nicht dabei. Die Anfangsphase vor 4.760 Zuschauern im Schnabelholz Stadion gehörte dem GAK. Bei einem Flachschuss von Ramiz Harakate musste sich Altach-Tormann Dejan Stojanovic strecken (10.), es sollte die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte bleiben.

Duell auf Augenhöhe

Die Altacher kamen in der Folge besser ins Spiel. Versuche von Srdjan Hrstic (14.), Yann Massombo (18.) und Patrick Greil (22.) wurden aber nicht gefährlich. Direkt nach dem Seitenwechsel hatte der eingewechselte Marlon Mustapha die Führung auf den Fuß, der Como-Leihspieler erwischte einen Stanglpass aber nicht perfekt (47.). In einer Partie auf Augenhöhe fand aber auch der GAK wieder Torchancen vor: In der 58. Minute fischte Stojanovic einen Freistoß von Leon Klassen aus dem Kreuzeck, drei Minuten später scheiterte Jacob Italiano aus aussichtsreicher Position am Altacher Schlussmann.

In einer Druckphase des GAK schlugen die Altacher zu. Erst kam Harakate im Strafraum der Vorarlberger mit dem Tor vor Augen ins Stolpern, im direkten Gegenzug fand eine Maßflanke von Mohamed Ouedraogo zu Greil, der mit einem gefühlvollen Volleyschuss aus acht Metern sein zehntes Saisontor erzielte.

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