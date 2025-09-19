Alles zu oe24VIP
Altach will Heimserie gegen WSG Tirol ausbauen

Heimmacht

Altach will Heimserie gegen WSG Tirol ausbauen

19.09.25, 17:32
Tabellendritter Altach will seine Heimserie von sieben ungeschlagenen Spielen gegen die WSG Tirol fortsetzen. Die Vorarlberger sind das Überraschungsteam der Saison, während die Wattener mit nur drei Punkten Rückstand auf Altach kommen.

Der SCR Altach empfängt am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) die WSG Tirol als Tabellendritter der Bundesliga. Die Vorarlberger sind das Überraschungsteam der Saison und liegen nach sechs Runden gleichauf mit Red Bull Salzburg. Coach Fabio Ingolitsch betont: "Wir wollten eine Heimmacht werden, das wollen wir fortführen".

Heimstärke als Fundament

Altach ist saisonübergreifend sieben Spiele zuhause ungeschlagen. Ingolitsch sieht seine Truppe "mittlerweile sehr gefestigt", warnt aber vor der WSG: "Eine sehr unangenehme Mannschaft".

WSG mit positiver Vergangenheit

Die Wattener gewannen drei der letzten vier Duelle gegen Altach. Nach dem 1:4 gegen Rapid analysiert Coach Philipp Semlic: "Gute 20 Minuten sind zu wenig". Die WSG liegt mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz sieben.

