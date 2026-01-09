Auslands-Österreicher: Altach präsentiert Ingolitsch-Nachfolger

Bundesligist SCR Altach hat Ersatz für seinen zu Meister Sturm Graz abgewanderten Trainer Fabio Ingolitsch gefunden. Am Freitag gab der Tabellenneunte ohne Angabe einer Vertragslaufzeit die Verpflichtung von Ognjen Zaric bekannt.

Der 36-jährige Tiroler arbeitete zuletzt im Herbst 2024 als Coach des Schweizer Erstligisten FC Winterthur, davor war er u.a. als U21-Trainer beim FC Basel engagiert. Bei den Assistenztrainern gibt es indes keine Änderungen.

Um 16.00 Uhr wird Zaric in einer Pressekonferenz vorgestellt. Altach-Sportdirektor Philipp Netzer attestierte Zaric "einen spannenden und vielseitigen Werdegang. Als junger österreichischer Trainer konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln und kennt den hiesigen Fußball dennoch bestens. In den persönlichen Gesprächen hat er sowohl fachlich als auch in seiner Persönlichkeit überzeugt und steht für eine klare Ausrichtung."

In Sachen Assistenz setzt man auf die bewährten Kräfte. Das Trainerteam rund um Atdhe Nuhiu bleibe "unverändert bestehen", teilten die Vorarlberger mit. Zaric' Pflichtspiel-Auftakt ist durchaus pikant. Am 1. Februar gastiert Ingolitsch mit Sturm zum Cup-Viertelfinale im Stadion Schnabelholz. Am 6. Februar startet der SCR zuhause gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz in die Frühjahrssaison der Bundesliga. Von den Linzern ist man derzeit durch zehn Punkte getrennt.