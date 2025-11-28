Bullen wollen in Altach Tabellenspitze verteidigen

Tabellenführer Red Bull Salzburg gastiert beim heimstarken SCR Altach. Die Bullen wollen ihre Führungsposition nach der Pleite gegen die WSG Tirol verteidigen.

Red Bull Salzburg bestreitet am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) das Auswärtsspiel beim SCR Altach. Die Bullen liegen drei Runden in Folge an der Spitze, müssen aber nach der 2:3-Heimpleite gegen die WSG Tirol reagieren.

Letsch sieht Liga im Umbruch

Trainer Thomas Letsch analysiert: "Wenn man sich die Liga anschaut, sieht man, dass jeden Spieltag fast alles möglich ist." In Altach warte eine "unangenehme Aufgabe" auf sein Team.

Altach mit Heimstärke

Die Vorarlberger präsentieren sich mit drei Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage in sieben Heimspielen stark. Trainer Fabio Ingolitsch will sich ein Beispiel an Wattens nehmen: "Tirol hat es vorgezeigt, wie es gehen kann."

Personelle Fragezeichen

Für Salzburg stehen Fragezeichen hinter der Fitness von Sota Kitano und Maurits Kjaergaard. Karim Konate dürfte erneut nicht von Beginn an spielen. Im Hinspiel erkämpfte sich Altach ein 2:2 in Wals-Siezenheim.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach - FC Red Bull Salzburg

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2025/26:



2:2 (a)

Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Koller - Ingolitsch, Massombo, Bähre, Ouedraogo - Mustapha, Fetahu - Diawara

Es fehlen: Gorgon (Wade), Madritsch (Schulterverletzung)

Fraglich: Greil (krank)

Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic - Yeo, Bidstrup, S. Diabate, Alajbegovic - Baidoo, Ratkov

Es fehlen: Gourna-Douath, Kawamura, Mellberg (alle Knie), Zawieschitzky (Rücken)

Fraglich: Kitano (Oberschenkel), Kjaergaard (Wade)

Live auf Sky.