Austria Klagenfurt geht gegen Altach auf Punktejagd

Das Kapitel Meistergruppe ist sowohl für den Austria Klagenfurt als auch für Altach längst Geschichte. Dennoch wird die Mannschaft von Trainer Peter Pacult am Sonntag im Heimspiel (17 Uhr, live auf Sky) alles daran setzen, wertvolle Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze zu sammeln.

Alles, was Sie über die Partie zwischen Austria Klagenfurt und Schlusslicht Altach am Sonntag ( ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker ) wissen müssen:

Der SK Austria Klagenfurt verlor in der ADMIRAL Bundesliga keines seiner sieben Spiele gegen den CASHPOINT SCR Altach (5S 2U) – gegen kein anderes BL-Team absolvierten die Kärntner so viele BL-Spiele, ohne zu verlieren.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der ADMIRAL Bundesliga gegen den CASHPOINT SCR Altach 17 Tore in sieben Spielen (2,4 Tore pro Spiel) – der höchste Schnitt für die Kärntner. Beim 2:2 im ersten Saisonduell zwischen diesen beiden Teams kassierte der SKA jedoch erstmals zwei Gegentore gegen Altach.

Der SK Austria Klagenfurt holte in der ADMIRAL Bundesliga vier seiner fünf Punkte im Jahr 2025 (1S 1U) in Heimspielen und erzielte in den letzten zwei Heimspielen fünf Tore –mehr als in den vorherigen fünf Heimspielen zusammen. Gegen Altach holte der SKA zu Hause sieben der möglichen neun Punkte (2S 1U) und erzielte sechs Tore in drei Spielen.

Der CASHPOINT SCR Altach erzielte 72% seiner Treffer in der zweiten Hälfte (13 von 18) – der höchste Anteil eines Teams in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Im Hinspielduell fixierte Paul-Friedrich Koller in Minute 72 den 2:2-Endstand.

Altachs Fabio Ingolitsch sah beim 1:1 gegen den FC Red Bull Salzburg seine vierte Rote Karte im 135. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga und wird den Altachern gegen den SK Austria Klagenfurt gesperrt fehlen. Beim SCRA ging in dieser BL-Saison kein anderer Spieler in so viele Zweikämpfe wie Ingolitsch (212).