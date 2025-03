Austria nimmt gegen WSG Angriff auf Tabellenspitze

Klassenerhalt vs. Tabellenspitze! WSG Tirol kämpft am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) um den ersten Sieg 2025 und wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Wiener Austria hingegen peilt das nächste Erfolgserlebnis im Rennen um die alleinige Tabellenführung an.

Alles, was Sie über das Duell zwischen der WSG Tirol und der Wiener Austria am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen: Der FK Austria Wien gewann in der ADMIRAL Bundesliga vier der letzten fünf Spiele gegen die WSG Tirol (1N) – gleich viele wie von den ersten 10 BL-Duellen. In fünf der letzten sechs BL-Duelle blieb die Wiener Austria ohne Gegentor, davor nur in zwei der neun BL-Duelle. Die WSG Tirol gewann in der ADMIRAL Bundesliga nur eines ihrer letzten 23 Spiele gegen Wiener Klubs (7U 15N), dieses aber im letzten Heimspiel gegen den FK Austria Wien (1:0 im April 2024). Seit dem 2:5 gegen den SK Rapid im Oktober 2021 erzielte die WSG in keinem der 17 BL-Spiele gegen einen Wiener Klub mehr als ein Tor und blieb dabei 11-mal torlos. Der FK Austria Wien spielt mit 43 Punkten nach 21 Spielen seine beste Saison in der ADMIRAL Bundesliga seit der Meistersaison 2012/13 (51 Punkte). Die Wiener Austria gewann 13 der ersten 21 BL-Spiele in dieser Saison – mit mindestens 13 Siegen nach 21 Spielen beendete der FAK die Saison immer in den Top 2 (8-mal Meister, 5-mal Vizemeister). Der FK Austria Wien gewann in der ADMIRAL Bundesliga seit Anfang Oktober 11 der 13 Spiele (1U 1N). 11 Siege sind in diesem Zeitraum absoluter Höchstwert (SK Puntigamer Sturm Graz, 8). 34 Punkte sind um sieben mehr als das zweitbeste Team in diesem Zeitraum holte (SK Sturm, 27). Der FK Austria Wien kassierte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga nur 19 Gegentore – Ligabestwert, so wenige Gegentore waren es für den FAK nach 21 Spielen einer BL-Saison zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals nur 17 Gegentore).