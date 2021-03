Sturm bezwingt Austria mit 2:1 und schießt die Veilchen damit in die Quali-Gruppe.

Bundesliga: Sturm schießt Austria mit Last-Minute-Sieg aus Meistergruppe ++ Rapid feiert Kantersieg gegen Hartberg ++ Altach bezwingt St. Pölten ++ WAC verliert Torfestival gegen WSG Tirol ++ LASK lässt Ried in OÖ-Derby keine Chance +++ Hier alle Infos zur 21. Runde

Austria muss wieder in Quali-Gruppe

Die Wiener Austria verliert bei Sturm Graz durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:2 und erleidet damit das endgültige K.o. im Rennen um die Meistergruppe.

Die erste Halbzeit verläuft großteils ausgeglichen und ohne große Torchancen, denn beide Teams lassen im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor die Genauigkeit vermissen. Einzig Jukic (40.) hat für die Austria eine gute Chance. Sein Abschluss wird allerdings vom eigenen Mann, Solo-Spitze Marco Djuricin, abgeblockt.

In Minute 58 schwächen sich die Wiener dann selbst: Der zur Halbzeit eingewechselte Benedikt Pichler kommt im Zweikampf mit Sandro Ingolitsch viel zu spät, trifft mit dem gestreckten Bein das Knie des Sturm-Verteidigers und sieht dafür berechtigterweise glatt Rot. Dieser hat sich dabei schwerer verletzt und muss daraufhin auch mit der Trage vom Platz gebracht werden.

Last-Minute-Treffer als Nackenschlag für Austria

Mit einem Mann mehr kommen die Grazer danach immer wieder zu guten Chancen. In Minute 75 ist der Ball dann sogar im Tor, doch Yeboah steht vor seinem Abschluss ganz klar im Abseits. In Minute 85 dann der erste Treffer der Partie: Der eingewechselte Friesenbichler bekommt den Ball von Kuen und lässt Pentz im Austria-Tor keine Chance. Postwendend dann der Ausgleich. Die Austria spielt zielstrebig nach vorne, Fitz bekommt den Ball an der linken Sechzehnerkante abgelegt und nimmt diesen direkt. Der Schuss geht sehenswert ins lange Eck, Siebenhandl ist ohne Chance - 1:1!

Die Entscheidung fällt Sekunden vor dem Abpfiff. Ljubic legt quer auf Stankovic, der den Grazern den Dreier beschert. Die Wiener müssen sich damit aus dem Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe verabschieden.

Hier alle Ergebnisse in der Übersicht

Sturm - Austria: 2:1

Rapid - Hartberg: 4:0

St. Pölten - Altach: 0:1

WAC - Tirol: 3:5

Ried - LASK: 0:3

Hier alle Infos zu den einzelnen Spielen



