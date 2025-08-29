Ausstiegsklausel: Manfred Schmid (54) vor Rückkehr auf Austria-Trainerbank

Ein violetter Fan-Liebling könnte bald sein Comeback in Wien-Favoriten geben.

Ein neues Trainer-Duell unter alten Bekannten feiert Sonntag in der Südstadt seine Premiere: Bei Hartberg gegen Rapid heißt es erstmals Manfred Schmid gegen Peter Stöger. Vor 5500 Zuschauern, mehr dürfen nicht rein. Schmid und Stöger haben gemeinsame Spielerjahre bei der Wiener Austria, in denen sie Meister wurden und das Double gewannen, hinter sich. Ab Juli 2011 hieß es beim SC Wr.Neustadt zum ersten Mal Trainer Stöger, Co-Trainer Schmid. Als Vorletzter wurde in der Zehnerliga der Klassenerhalt mit zehn Punkten Vorsprung auf Absteiger Kapfenberg geschafft.

7 Jahre und 254 gemeinsame Spiele

Gemeinsam kehrten sie zur Austria zurück, gewannen 2013 das Titelduell gegen Favorit Red Bull Salzburg, schafften den bis heute letzten violetten Meistertitel. Stöger suchte daraufhin die Herausforderung in Deutschland, nahm Schmid zum 1. FC Köln mit. In vier Jahren führten sie den Traditionsklub in 168 Spielen aus der zweiten Liga zurück in die Bundesliga und bis in die Europa League. Darauf folgte eine erfolgreiche Kurzmission bei Dortmund von Platz neun zur Qualifikation zur Champions League. Danach war nach sieben Jahren mit 254 gemeinsamen Spielen und ersten Reibereien Schluss mit der Zusammenarbeit. Stöger machte nach einem Jahr Pause bei der Austria weiter, Schmid in verschiedenen Funktionen beim 1.FC Köln, ehe er 2021 Stögers Nachfolger als Austria-Trainer und erstmals Chef wurde. Das ermöglichte ihm der damalige Vizepräsident Kurt Gollowitzer.

Gollowitzer ist der Schmids Förderer

Jetzt ist Schmid Trainer bei Hartberg, hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel. Es liegt nahe, dass er die ziehen wird, sobald Stephan Helm nicht mehr Austria-Trainer ist. Darauf ist Hartberg eingestellt. Schmids Förderer Gollowitzer ist Präsident, Jürgen Werner, der ihn im Dezember 2022 praktisch aus dem Amt jagte, nicht mehr Sportvorstand. Daher kann es durchaus passieren, dass es das nächste Trainerduell zwischen Stöger und Schmid schon in drei Runden geben wird: Am 28. September beim Derby Rapid - Austria in Hütteldorf.