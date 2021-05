Austria bindet Stürmer Marco Djuricin

Die Planungen bei der Wiener Austria schreiten weiter voran: Nach der Verpflichtung von Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Manfred Schmid verlängern die Veilchen Stürmer Marco Djuricin.

Marco Djuricin bleibt der Wiener Austria langfristig erhalten. Der Stürmer unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2024, gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Djuricin war im Februar vom deutschen Zweitligisten Karlsruher SC zur Austria gewechselt. In seither 16 Partien für die Violetten erzielte der 28-Jährige sechs Tore, darunter einen Doppelpack im Hinspiel des Play-off-Finales um den letzten Europacup-Startplatz am Donnerstag gegen den WAC (3:0).

Djuricin will gegen WAC alles klar machen

Djuricins Zukunft ist bereits vor dem Rückspiel am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) in Wolfsberg geklärt. "Ich freue mich, weiterhin in meiner Heimatstadt, bei meinem Verein und vor unseren Fans Fußball spielen zu können", wurde der Wiener in einer Austria-Aussendung zitiert. Der zweimalige ÖFB-Nationalspieler war in der heimischen Bundesliga auch bereits für Sturm Graz und Red Bull Salzburg tätig. Dazu kommen Auslandsstationen in Deutschland, England, Ungarn und der Schweiz.