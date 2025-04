Austria meldet sich im Titelrennen zurück – 2:1 gegen Sturm

Austria Wien schlägt Sturm Graz im Bundesliga-Topspiel 2:1 – der erste Heimsieg gegen die Steirer seit drei Jahren bringt neue Spannung ins Titelrennen.

Erstes Spitzenspiel, erster Erfolg: Austria Wien hat mit einem 2:1-Heimsieg gegen Titelverteidiger Sturm Graz ein Ausrufezeichen gesetzt. Es ist der erste volle Erfolg gegen die Steirer vor eigenem Publikum seit drei Jahren. Mit dem Sieg verkürzt die Austria den Rückstand auf Sturm auf drei Punkte, überholt Salzburg in der Tabelle und trifft am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) im Revanche-Duell erneut auf die Grazer – dann auswärts in Liebenau.

Malone trifft per Kopf

Die erste Hälfte war lange geprägt von taktischer Disziplin und wenigen Torchancen. Erst in der 40. Minute wurde es gefährlich: Nach einem Schuss von Plavotic wehrte Sturm-Keeper Scherpen zur Seite ab. Ranftl brachte den Ball per Flanke zurück in den Strafraum, wo Malone per Kopf das 1:0 erzielte.

Graz antwortet – Aluminium rettet

Kurz vor der Pause glich Sturm Graz aus. Johnston traf nach Vorarbeit von Horvat mit einem Flachschuss ins lange Eck – 1:1 (45.). Nur Sekunden später hatte Malone den Doppelpack am Fuß, scheiterte jedoch an der Latte.

Prelec schießt Austria zum Sieg

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv. In der 61. Minute nutzte Austria einen Konter: Malone legte zurück auf Barry, der Scherpen zu einer Parade zwang. Den Abpraller verwertete Prelec aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand.