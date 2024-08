Hartberg will gegen Austria erste Punkte sammeln

Gegen die Wiener Austria will Hartberg am Sonntag (17 Uhr, Sky) die ersten Punkte der Saison sammeln.

Mit neun Siegen in den jüngsten zehn Duellen ist Hartberg zuletzt eine Art Lieblingsgegner der Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga gewesen. Diesen Trend wollen die Schützlinge von Coach Stephan Helm auch am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) in der Profertil Arena fortsetzen. Die Wiener schrieben mit einem spät fixierten 3:1 gegen den WAC vergangene Woche erstmals in der Tabelle an und hoffen darauf, den Schwung mitzunehmen. Die Steirer zieren noch punktlos das Tabellenende.

Austria will Schwung aus WAC-Spiel mitnehmen

"Wir müssen unsere Idee, unser Spiel wieder auf den Platz bekommen, um unsere Stärken auszuspielen. Und wir wollen den Schwung aus dem WAC-Spiel mitnehmen, um gemeinsam mit unseren Fans ein nächstes positives Erlebnis zu haben", sagte Helm. Am Auftritt gegen die Wolfsberger könne man aufbauen. "Wir haben viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auf den Platz gebracht. Auch wenn es lange gedauert hat, am Ende haben wir einen verdienten Sieg eingefahren."

Hartberg konnte zuletzt im Play-off-Finale der Liga um den letzten Europacup-Startplatz zweimal bezwungen werden. Auch deshalb besteht nun die Möglichkeit für die Wiener, erstmals seit 2004 drei Bundesliga-Siege in der Steiermark in Folge einzufahren. Mit einem Selbstläufer rechnete aber niemand. "Sie haben einen ganz klaren Plan und eine klare Spielweise, einen sehr erfahrenen Trainer, der die Bundesliga bestens kennt und sind immer gefährlich", verlautete Helm über den TSV. Der hatte mit dem LASK (1:2) und Double-Sieger Sturm Graz (0:2) ein schwieriges Auftaktprogramm.

Schopp: "Müssen mit viel Leidenschaft und Herz auftreten."

Auch deshalb ist TSV-Trainer Markus Schopp vor dem Match gegen "eine Mannschaft, die sich über den Sommer an mehreren Positionen sehr gut verstärkt hat", noch gelassen. "Sie haben letzte Woche voll angeschrieben und werden nach Hartberg kommen, um die nächsten drei Punkte zu holen. Dem hinken wir noch hinterher, daher wird es wichtig sein, mit viel Leidenschaft und Herz aufzutreten und den Gegner mit diesen Mitteln so zu bespielen, dass wir die Begegnung am Ende des Tages gewinnen", gab der 50-Jährige die Marschroute vor.

Nelson Amadin und Manuel Pfeifer stehen ihm wieder zur Verfügung, personell sind damit alle Mann an Bord. Die Wiener sind von dieser Luxussituation weit entfernt. Immerhin könnte sich demnächst die Ausfallsliste ein wenig verkleinern. Marvin Potzmann kehrt nach abklingenden Rückenproblemen kommende Woche ins Training zurück, Hakim Guenouche steht nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel schon wieder auf dem Platz. Positiv ist zudem, dass die konservative Behandlung nach seinem Außenbandriss bei Johannes Handl gegriffen hat und nach derzeitigem Stand keine Operation notwendig ist, wie die Wiener bekanntgaben.

Mögliche Aufstellungen

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Wilfinger, Omoregie - Kainz, Markus - Fillafer, Prokop, Avdijaj - MijicAustria: Sahin-Radlinger - Dragovic, Plavotic, Galvao - Ranftl, Barry, Fischer, Perez Vinlöf - Gruber, Prelec, Malone