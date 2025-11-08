Alles zu oe24VIP
© GEPA

GAK-Trainer sauer

Brutalo-Foul von Dragovic: „Das war ein Mordanschlag!“

08.11.25, 21:25
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer zeigte sich nach der Niederlage gegen die Austria wenig erfreut über eine Aktion vom violetten Abwehrchef Aleksandar Dragovic.

Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die Austria fand der GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer heftige Worte. Besonders ein Foul von Ex-ÖFB-Star Aleksander Dragovic machte ihn sehr wütend.

Im Sky-Interview meinte der Trainer über das Foul, nachdem er die TV-Bilder sah: „Das war ja ein Mordanschlag!“ Die Aktion fand in der 7. Minute statt und löste eine Diskussion aus. Viele forderten für das überharte Einsteigen von Dragovic gegen Ramiz Harakate eine rote Karte. Schiedsrichter Lechner zeigte jedoch die gelbe Karte.

© GEPA

 "Brauche dazu nichts mehr zu sagen" 

Feldhofer setzte mit seiner Schimpftirade fort: „Sein Bein war auf Hüfthöhe meines Spielers! Ich habe alles gesehen und brauche dazu nichts mehr zu sagen.“

Sein Team konnte nach einem frühen Gegentreffer von Tin Plavotić (24.) in der 52. Minute dank Daniel Maderner ausgleichen. Doch Marko Raguž entschied das Spiel spät in der 91. Minute und bescherte der Austria wichtige drei Punkte.

