Bundesliga bringt zwei Meisterteller nach Graz und Wien

Gleich drei Meisterteller stehen bereit: Die Bundesliga ist für die Titelentscheidung zwischen Sturm, Austria und dem WAC gewappnet. Graz und Wien sind beide voll ausgestattet.

Die Bundesliga hat sich für das Titel-Finale am Samstag in Graz und Wien gerüstet. Wie schon im Vorjahr stehen mehrere identische Meisterteller bereit – damit bei einem Titelgewinn in einer der beiden Städte die Übergabe sofort erfolgen kann. Die Trophäen seien „völlig identisch und komplett gleichwertig“, betont die Liga. Auch die Konfettikanonen mit 12 Kilogramm Konfetti pro Stadion sind vorbereitet.

Doppelt hält besser: Graz und Wien ausgerüstet

Christian Ebenbauer wird in Graz-Liebenau anwesend sein, seine Stellvertreter David Reisenauer und Alex Schwärzler begleiten das Spiel in Wien-Favoriten. In beiden Arenen sind Bühnen und Equipment für eine mögliche Meisterfeier aufgebaut. Sowohl Sturm als auch der WAC wählten schwarz-weiß als Konfetti-Farbe. Austria bleibt als dritte Option im Titelrennen – ein dritter Teller wäre auch vorbereitet.

Alle drei Trophäen sind 11,5 Kilogramm schwer, bestehen aus Messing, und haben einen Wert von 18.000 Euro. Der aktuelle Teller ist seit 2015 im Einsatz, alle bisherigen Meister sind am Rand eingraviert. Der Bundesliga-Chef sprach vom „spannendsten Meisterschaftsfinish seit 15 Jahren“ und sah das als Beweis für das Ligaformat.