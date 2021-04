Rapid verpasst nach einer schwachen Vorstellung gegen Sturm den erhofften Heimsieg, kommt trotz langer Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus.

Nach dem 0:2 vom LASK in Salzburg war die Tür für Rapid und Sturm weit offen, einen großen Schritt in Richtung Vizemeistertitel zu machen. Und so gingen es beide Teams an: Mutig und offensiv. Die erste Chance auf Seiten Rapids: Schick schoss nach Flanke von Ullmann Volley über das Tor (2.). Dann die erste dicke Chance für Sturm: Jantscher scheiterte nach Zuspiel von Kiteishvili alleine vor Strebinger, der Rapid-Keeper parierte mit dem Kopf (5.). Ein Spiel auf Augenhöhe.

Das in der Folge geprägt von intensiven Zweikämpfen war, in dem nennenswerte Chancen lange ausblieben. Bis zur 30. Minute: Nach einer Sturm-Ecke konterte Rapid im eigenen Stadion, Fountas steckte durch auf Schick doch der agierte vor dem Tor zu unentschlossen, scheiterte an Siebenhandl (30.). Im Gegenzug die Grazer: Greiml rettete gegen einen Jantscher-Schuss auf der Linie (34.), Yeboah scheiterte an Strebinger (35.).

Yeboah fliegt mit Rot vom Platz

Vier Minuten später passierte die wohl spielentscheidende Szene: Nach einem langen Ball von Stankovic lief Yeboah durch, räumte dabei Rapid-Keeper Strebinger um. Die Rapid-Bank sprang auf, forderte vehement die Rote Karte. Und die holte Schiedsrichter Stefan Ebner auch aus seiner Hosentasche - Sturm ab sofort in Unterzahl. Eine sehr harte, wohl zu harte Entscheidung. Coach Ilzer konnte es nicht fassen, wütete minutenlang an der Seitenlinie. Zu seiner Beruhigung ging es mit dem 0:0 in die Pause.

© Gepa Strittige Szene in Hütteldorf: Sturm-Profi Yeboah sah Rot nach einem Foul an Rapid-Goalie Strebinger.

Sturm auch in Unterzahl stärker

Auch aus der Kabine kam Sturm stärker, versteckte sich nicht. Rapid hingegen tat sich schwer, Chancen herauszuspielen. Kara vergab per Kopf nach einer Ecke - drüber (53.). In Minute 55 tauchte der Goalgetter, nach seiner Platzwunde in der Vorwoche mit Turban unterwegs, wieder vor dem Tor auf, schoss aber vorbei. Mehr war nicht los im Grün-Weißen Offensivspiel: Zu wenig Tempo, zu wenig Entschlossenheit, zu viele Fehlpässe. Sturm glaubte an seine Chance, setzte immer wieder Nadelstiche: Kiteishvili schoss aus rund 16 Metern vorbei (66.). Rapid-Coach Kühbauer reagierte, brachte Demir und Knasmüllner.

Große Auswirkungen auf das Spiel hatte das aber nicht. Auch der dritte Joker Arase stach nicht, vergab die letzte Chance des Spiels (86.). Am Ende stand ein 0:0, für Rapid durchaus ein schmeichelhaftes. In der Tabelle bleiben die Wiener auf Rang 2, liegen zwei Punkte vor dem LASK und drei vor Sturm. Am Mittwoch wartet auf Rapid das Topspiel gegen den LASK.



Philipp Scheichl