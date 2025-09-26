Altach zu Gast bei BW Linz: Defensivstärke trifft auf Verletzungsmisere

Das Bundesliga-Duell zwischen BW Linz und Altach wird von Verletzungssorgen überschattet. Der überraschende Tabellendritte aus Vorarlberg trifft auf die verletzungsgeplagten Linzer. Altach glänzt mit der besten Defensive der Liga.

Das Bundesliga-Spiel am Samstag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zwischen BW Linz und Altach wird von Verletzungssorgen auf beiden Seiten geprägt. Die Altacher sind nach sieben Runden überraschend Tabellendritter und glänzen vor allem defensiv. "Wir sind aktuell die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren - das zeichnet uns aus", sagte Trainer Fabio Ingolitsch.

Altach mit defensiver Stärke

Drei Gegentore stehen sechs erzielten Treffern gegenüber. Aus Linz soll dank der stabilen Verteidigung wieder Zählbares mitgenommen werden. Ingolitsch muss jedoch auf mehrere Spieler verzichten: Neben dem gesperrten Mike Bähre fehlt Lukas Gugganig etwa vier Wochen nach einer Bänderverletzung. "Ein Band ist gerissen, zwei hängen am seidenen Faden", erklärte der Coach.

BW Linz mit Personalsorgen

Auch bei Blau-Weiß Linz sind die Verletzungssorgen groß. Bei der Derby-Niederlage gegen den LASK verletzten sich Torjäger Shon Weissman, Alexander Briedl und Fabio Varesi-Strauss. Während Varesi-Strauss wieder trainieren konnte, kämpft Weissman um seine Einsatzfähigkeit. Briedl fällt aus, genauso wie Anderson mit Kreuzbandriss.

Herausforderung für beide Teams

Trotz der schwierigen Lage warnt Ingolitsch vor dem Gegner: "Die Linzer seien derzeit in keiner einfachen Lage, das macht sie noch gefährlicher." BW-Trainer Mitja Mörec sieht die Chance im Zusammenhalt: "Wir können uns ärgern, oder durch diese Rückschläge noch mehr zusammenwachsen. Wir wollen zeigen, dass uns gar nichts aus der Spur bringt."

Mögliche Aufstellungen:

FC Blau-Weiß Linz - SCR Altach

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2024/25:



1:0 (a)

1:3 (h)

Blau-Weiß: Baier - Pasic, Bakatukanda, Maranda - Luiz, Cvetko, Fofana, Pirkl - Mensah - Goiginger, Ronivaldo

Es fehlen: Briedl (Knie), S. Seidl (Knie), Anderson (Kreuzbandriss)

Fraglich: Weissman, Varesi-Strauß (beide Schulter), Maier

Altach: Stojanovic - Ingolitsch, Zech, Koller, Ouedraogo - Massombo, Jäger, Oswald - Greil, Mustapha, Diawara

Es fehlen: Bähre (gesperrt), L. Gugganig (Bänderverletzung), Demaku (Schlüsselbein-OP), Antosch (Wade)

Fraglich: Ingolitsch, Hrstic

Live auf Sky.