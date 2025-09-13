Alles zu oe24VIP
Erster Saisonsieg von Blau-Weiß Linz - 3:0 gegen GAK
© gepa

Sieg

Erster Saisonsieg von Blau-Weiß Linz - 3:0 gegen GAK

13.09.25, 19:04
Neuzugang Weissmann mit Doppelpack - Grazer vergaben Elfer - BILD

Blau-Weiß Linz hat am Samstag den ersten Sieg in der laufenden Fußball-Bundesligasaison eingefahren.

Die Oberösterreicher gewannen das Heimspiel gegen den GAK mit 3:0 (2:0) und gaben damit die Rote Laterne an die Grazer ab. Neuzugang Shon Weissman lieferte einen perfekten Einstand ab und erzielte zwei Tore (24., 48.), auch Thomas Goiginger (31.) trug sich in die Schützenliste ein. Für den GAK vergab Daniel Maderner einen Elfmeter (65.).

Blau-Weiß präsentierte sich von Beginn an als tonangebende Mannschaft, Simon Seidl schoss nur knapp über die Latte (12.). Praktisch im Gegenzug wurde der GAK erstmals gefährlich, als Elias Bakatukanda per Kopf einen Abschluss von Ludwig Vraa klärte. In der 24. Minute folgte der erste große Auftritt von Weissman - der Israeli scorte nach Vorarbeit von Goiginger. Bereits sechs Minuten später legte Goiginger aus kurzer Distanz nach, und als Weissman in der 48. Minute nach sehenswertem Pass von Seidl auf 3:0 stellte, schien die Partie gelaufen.

Nur in der 65. Minute kam noch einmal kurz Hoffnung im Lager des GAK auf. Nach einem Foul am eingewechselten Ramiz Harakate entschied Schiedsrichter Safak Barmaksiz nach VAR-Konsultation auf Elfmeter. Maderner scheiterte allerdings vom Punkt und auch mit seinem Nachschuss am Linzer Schlussmann Viktor Baier. Danach war der Widerstand der Steirer endgültig gebrochen und Blau-Weiß hatte keine Mühe mehr, den Erfolg über die Zeit zu bringen.

