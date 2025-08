GAK startet gegen Austria – Auftakt nach Cup-Frust

Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der GAK am Sonntag Austria Wien. Nach dem bitteren Cup-Aus auf beiden Seiten wollen die Grazer überraschen, die Austria reist als Favorit an.

Am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) trifft der GAK in der Merkur Arena auf Austria Wien. Beide Teams sind im ÖFB-Cup früh gescheitert – der GAK verlor 0:1 in Dornbirn, die Austria 2:3 in Voitsberg. Zum Liga-Auftakt sind die Rollen klar verteilt: Die Gäste aus Wien gehen nach Platz drei im Vorjahr als Favoriten ins Spiel.

Austria mit vollem Programm

Für die Austria ist es bereits das vierte Pflichtspiel innerhalb von zwei Wochen und die dritte Auswärtspartie in Serie. Nach dem klaren 5:0-Erfolg im Europacup gegen Spaeri Tiflis soll der Schwung nun in die Liga mitgenommen werden. „Wir brennen auf den Bundesliga-Auftakt“, sagte Trainer Stephan Helm. Johannes Eggestein forderte: „Wir wollen dominant spielen mit hoher Intensität.“ Der Klub will zudem eine Serie brechen – in den letzten sechs Jahren wurde jedes Auftaktspiel verloren.

GAK will zuhause stärker werden

GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer gab als Ziel den Klassenerhalt aus. „Und wenn es geht, schnellstmöglich“, sagte er. Die Heimbilanz aus dem Vorjahr mit nur drei Siegen soll verbessert werden. „Wir müssen als Einheit auftreten“, forderte Feldhofer. Der Kader ist noch nicht vollständig, doch konkurrenzfähig. In der Vorsaison verlor der GAK beide Duelle mit der Austria jeweils mit 1:2.

Neue Fankurve für Heimspiele

Zum Liga-Start darf sich der GAK über eine eigene Stadionkurve freuen. In der Merkur Arena wurde im Süden ein neuer Sektor eingerichtet. Die Kapazität stieg durch Stehplätze von 1.700 auf 3.400 Fans. Damit stehen bei einem Derby künftig 18.000 Plätze zur Verfügung – ein neuer Rekordwert. Ziel ist es, Ausschreitungen wie beim Stadtduell 2023 zu verhindern.