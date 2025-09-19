Alles zu oe24VIP
Rekordjagd: Rapid will sechsten Sieg in Serie

Top gegen Flop

19.09.25, 17:29
Teilen

Tabelleführer Rapid trifft im Bundesliga-Spitzenpiel auf Schlusslicht GAK. Die Wiener jagen den sechsten Pflichtspielsieg in Serie - eine Serie wie zuletzt 2017. GAK-Sportdirektor Tino Wawra appelliert an seine Spieler, "mit voller Wucht in die Duelle" zu gehen.

Rapid reist am Sonntag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) als Tabellenführer zum Bundesliga-Spitzenpiel gegen Schlusslicht GAK. Die Wiener jagen den sechsten Pflichtspielsieg in Serie - eine Leistung, die dem Club zuletzt im Herbst 2017 gelang. Trainer Peter Stöger bleibt trotz der Serie nüchtern: "Wir werden es nicht überbewerten".

Stögers emotionale Rückkehr

Der Rapid-Coach kehrt zu seinem Ex-Club zurück, den er in der Saison 2010/11 in der Regionalliga trainierte: "Es war wirklich eine schöne Zeit". Stöger relativiert die GAK-Krise: "Sie haben momentan eine Phase, die in der Bundesliga normal sein kann".

GAK in der Krise

Neo-Sportdirektor Tino Wawra, der den zurückgetretenen Dieter Elsneg beerbte, appelliert an die Einstellung: "Wir müssen unser Herz am Platz lassen, mit voller Wucht in die Duelle gehen". Der GAK hält nach sechs Spielen bei nur drei Punkten.

Leistungsanspruch

Stöger erwartet eine Steigerung gegenüber dem 2:1-Cupsieg in Oberwart: "Wir wissen, dass wir es besser können. Unsere Benchmark ist höher". Rapid muss weiter auf Petter Nosa Dahl verzichten.

