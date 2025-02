Last-Minute-Ausgleich! Hartberg rettet Remis gegen Klagenfurt

In Hartberg gab es am Sonntag keine Sieger: Austria Klagenfurt und der TSV trennten sich 1:1. Das Remis hilft weder den Steirern noch den Kärntnern im Kampf um die Top 6.

Der TSV Hartberg und Austria Klagenfurt haben sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. 1.993 Zuschauer in der Hartberger Arena sahen eine chancenarme Partie, die 1:1 (0:0) endete. Die Gäste-Führung durch Kosmas Gkezos (69.) glich Muharem Huskovic aus (85.). Das Remis hilft beiden Teams nicht weiter: Hartberg bleibt auf Rang acht mit zwei Punkten Rückstand auf die Top 6. Klagenfurt steht als Zehnter vier Zähler vor Schlusslicht Altach.

Viele Umstellungen in den Startformationen

TSV-Coach Manfred Schmid musste auch wegen grippaler Infekte kräftig umstellen. Im Vergleich zum 0:0 in Tirol nahm er fünf Änderungen vor und stellte von einer Dreier- auf eine Viererkette um. Unter anderem fehlten Manuel Pfeifer und Benjamin Markus krankheitsbedingt. Die Winterneuzugänge Raphael Hofer und Jed Drew standen dafür in der Startelf. Klagenfurt-Coach Peter Pacult nahm zwei Wechsel vor: Nicolas Binder stürmte für Florian Jaritz, Jonas Kühn ersetzte den fiebrigen Christopher Wernitznig.

Hartberg dominierte die erste Hälfte

Hartberg übernahm bei eisigen Temperaturen die Kontrolle und hatte durch Elias Havel die beste Chance. Nach Vorlage von Jed Drew scheiterte der Stürmer mit einem Schuss an Simon Spari (25.). Ein Freistoß von Donis Avdijaj nach einem Foul von Martin Hinteregger verfehlte das Tor knapp (42.).

Tore erst nach der Pause

Nach der Halbzeit parierte Raphael Sallinger einen Freistoß von Christopher Cvetko (55.). In der 66. Minute drückte Hartberg auf die Führung, doch mehrere Schüsse wurden abgeblockt. Stattdessen fiel das Tor auf der Gegenseite: Bei einer Kühn-Flanke war die Hartberger Abwehr unsortiert, Kosmas Gkezos köpfte zum 1:0 für Klagenfurt ein.Hartberg blieb bemüht, aber ungefährlich. Klagenfurts Ben Bobzien (79.) und Solomon Bonnah (83.) fanden in Sallinger ihren Meister. Schließlich sorgte Muharem Huskovic für den späten Ausgleich: Der Joker staubte nach einem Abpraller von Marco Hoffmann ab. Der VAR überprüfte minutenlang, gab den Treffer aber schließlich. In der Nachspielzeit vergab Bobzien die große Chance zum Sieg (91.).Hartberg reist nächsten Sonntag (14:30 Uhr, live Sky & Sport24-Liveticker) zu Schlusslicht Altach, während Klagenfurt bereits am Samstag (17:00 Uhr, live Sky & Sport24-Liveticker) den GAK empfängt.