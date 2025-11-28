Steirer-Derby: Hartberg fordert Sturm

Im Steirer-Duell empfängt der TSV Hartberg den Meister Sturm Graz. Die Oststeirer sind als Tabellendritter in Topform und wollen den kriselnden Titelverteidiger testen.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) kommt es im ausverkauften Hartberger Stadion zum Steirer-Duell. Der Tabellendritte TSV Hartberg empfängt den meister Sturm Graz, der aus acht Pflichtspielen nur einen Sieg holte.

Bullen wollen in Altach Tabellenspitze verteidigen

Hartberg in Bestform

Die Oststeirer sind sechs Runden ungeschlagen und gewannen die letzten drei Partien. Trainer Manfred Schmid betont: "Durch unsere Erfolge ist dieses Spiel noch größer geworden. Unsere Stärken sind, dass wir derzeit keine Schwächen zeigen."

Sturm in Negativspirale

Sturm-Coach Jürgen Säumel ortet bei seinem Team "Verkrampfung". Im ersten Saisonduell mühten sich die Grazer zu einem 1:0-Heimsieg, wobei Hartbergs Dominic Vincze ein Eigentor traf.

Historische Konstellation

Erstmals in dieser Saison ist Hartberg in der Steiermark die Nummer eins. Punktegleich mit Sturm und LASK wollen die Oststeirer ihre Überraschungssaison fortsetzen.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg - SK Sturm Graz

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Schiedsrichter: Pfister

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (a)

Hartberg: Hülsmann - Kovacevic, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Heil, Markus, Kainz - Havel, Hoffmann

Es fehlen: Komposch (Kreuzbandriss)

Sturm: Christensen - Malic, Oermann, Lavalee, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Kayombo, Grgic

Live auf Sky.