"Kann ihn nicht mehr sehen": Pacult rechnet nach Entlassung ab

Pater Pacult bricht zwei Wochen nach der Entlassung sein Schweigen.

Ende April wurde Peter Pacult nach fünf erfolgreichen Jahren als Trainer von Austria Klagenfurt entlassen. Nun hat sich der 65-Jährige erstmals öffentlich zu Wort gemeldet – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

Im Podcast „Gelb-Rot“ übt Pacult vor allem an Sportdirektor Günther Gorenzel scharfe Kritik. „Ich bin schwer enttäuscht, ich kann ihn nicht mehr sehen“, so Pacult offen. Gorenzel hatte zuvor Pacults Trainingsmethoden infrage gestellt.

"Enorme Belastung"

"Wir haben drei Jahre das obere Playoff erreicht. Er ist ja seit einem Jahr Sportdirektor bei Klagenfurt, da hätte er ja einmal kommen können und hätte sagen können: 'Hallo, was trainierst du oder was trainierst du nicht?'", so Pacult. „Er ist nie gekommen“, zeigt sich der Wiener enttäuscht. „Aber jetzt dann eine Woche später sich vor eine Kamera stellen und so nachzutreten, was man nicht alles nicht trainiert hat… komischerweise waren wir ohne ihn auch erfolgreich."

Die aktuelle Saison sei für Pacult eine „enorme Belastung“ gewesen. Es habe große Schwierigkeiten gegeben. „Was allein nur 2025 innerhalb der Mannschaft passiert ist, was man nicht nach außen tragen kann“, so Pacult. Er habe sich aber immer „vor die Mannschaft und vor den Verein gestellt“, so der 65-Jährige. Seinem Ex-Klub wünscht er weiterhin alles Gute und den Klassenerhalt.