Weg frei für Rapid: Klagenfurt feuert Pacult

Austria Klagenfurt reagiert auf die sportliche Talfahrt: Trainer Peter Pacult wurde freigestellt, Ex-Rapid-Stürmer Carsten Jancker übernimmt.

Am Tag nach dem 0:6 gegen den LASK zieht Klagenfurt die Reißleine! Peter Pacult ist nicht mehr Austria-Coach. Carsten Jancker übernimmt bei den Kärntnern. Damit wäre auch der Weg frei für Pacult zurück zu seinem ehemaligen Verein Rapid.

Beim Spiel gegen Blau-Weiß Linz forderten die Rapid-Fans via Spruchband: "Pacult - jetzt!"

Klagenfurt teilt via Aussenung mit: "Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben personelle Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 gezogen und Trainer Peter Pacult mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung traf das Führungsgremium am Tag nach der klaren Niederlage beim LASK (0:6) und dem damit verbundenen Absturz auf den vorletzten Platz in der Tabelle. Neuer Chefcoach ist Carsten Jancker, der neben dem bisherigen „Co“ Martin Lassnig von Rolf Landerl assistiert und am Montag erstmals mit den Violetten im Sportpark am Platz stehen wird."

"Mit Carsten Jancker übernimmt ein früherer Weltklassespieler das Kommando. Der 50-Jährige gewann mit dem FC Bayern München den Weltpokal, die Champions League, viermal die Meisterschaft und zweimal den Cup, holte mit dem SK Rapid auch in Österreich den Titel und wurde Vize-Weltmeister mit Deutschland. Als Trainer feierte der einstige Mittelstürmer mit dem SV Horn sowie mit dem DSV Leoben den Aufstieg in die 2. Liga. Ebenfalls neu im Profi-Stab ist Ex-ÖFB-Teamspieler Rolf Landerl (49), Chefcoach von Austria Klagenfurt II, der zusätzlich als Co-Trainer aufrückt."