Kiteishvili, Fitz und Ronivaldo kämpfen um Spieler-des-Jahres-Titel

Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Dominik Fitz (ex-Austria) und Ronivaldo (Blau-Weiß Linz) sind für den Bruno als "Spieler der Saison" nominiert. Auch internationale Stars wie Marko Arnautovic und Konrad Laimer sind im Rennen.

Sturm Graz-Spielmacher Otar Kiteishvili könnte seinen zweiten Bruno in Folge gewinnen. Der Vorjahressieger ist neben Torschützenkönig Ronivaldo von Blau-Weiß Linz und Ex-Austrianer Dominik Fitz für die Auszeichnung "Spieler der Saison" nominiert. Die Vereinigung der Fußballer (VdF) veranstaltet die Bruno-Gala am 6. Oktober im Wiener Globe.

Internationale Kategorien

In der Kategorie "Legionär der Saison" konkurrieren Marko Arnautovic (ehemals Inter Mailand), Konrad Laimer (Bayern München) und Romano Schmid (Werder Bremen). Für den Trainer-Preis sind Stephan Helm (Austria Wien), Dietmar Kühbauer (Wolfsberger AC) und Gerald Scheiblehner (ehemals Blau-Weiß Linz) nominiert.

Frauenfußball-Nominierungen

Bei den Spielerinnen stehen Sophie Hillebrand (ehemals SKN St. Pölten), Magdalena Rukavina (Vienna) und Verena Volkmer (Austria Wien) zur Wahl. Die Legionärinnen-Kategorie bestreiten Sarah Zadrazil (Bayern München), Manuela Zinsberger (Arsenal) und Viktoria Pinther (FCO Dijon).