LASK & Sturm läuten auf der Gugl Saison 25/26 ein

Nach zwei Monaten Pause rollt am Freitag wieder der Bundesliga-Fußball. Zum Auftakt empfängt der runderneuerte LASK in Linz (20.30 Uhr/live Sky & ORF 1) Titelverteidiger Sturm Graz.

"Das Auswärtsspiel gegen den LASK ist eine coole Aufgabe zum Beginn", erklärte Meistertrainer Jürgen Säumel, dessen Team den dritten Liga-Titel in Serie anvisiert - was den Steirern noch nie gelang. Neo-Coach Joao Sacramento wiederum sprach vor dem Match am Freitag (ab 20.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) von einem "starken Gegner und einem schwierigen Spiel".

Sacramento: »Spielen gegen bestes Team in Österreich«

Der 36-jährige Portugiese feiert sein Liga-Debüt in einer gut besuchten Raiffeisen-Arena. "Wir spielen gegen das beste Team in Österreich. Die Tabelle lügt nicht. Aber wir wollen die drei Punkte, egal, gegen wen wir spielen", meinte Sacramento, der sich zufrieden mit der Vorbereitung zeigte. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben vom ersten Tag an alles gegeben. Sie setzen alles um, was wir vorgeben, sie wollen lernen. Es war auch gut, dass viele neue Spieler sehr früh gekommen sind, um Kleinigkeiten zu erarbeiten."

Die Kaderarbeiten bei den Oberösterreichern sind allerdings noch nicht vorbei. "Es ist zu früh, weil Österreich eines der Länder ist, wo erst sehr spät der Markt geschlossen ist. Wir haben noch genug Zeit. Unsere Basis ist komplett, aber der Markt ist offen." Gegen Sturm fehlt der verletzte Maximilian Entrup. "Es ist eine schwierige Verletzung, wir hoffen, er kann bald einsteigen." In der letzten Saison verlor der LASK beide Duelle gegen die Grazer und verpasste die Meistergruppe. Im Europacup-Play-off unterlagen die Linzer in zwei Spielen Rapid - dank eines Last-Minute-Treffers von Ercan Kara in Wien-Hütteldorf.

Sturm mit einigen Ausfällen

Die Athletiker erwartet Säumel nach ihrer enttäuschenden Saison in neuem spielerischen Gewand. "Ein neuer Trainer bringt zumeist frischen Wind. Der LASK wird vor Energie strotzen. Entscheidend wird sein, dass wir einen guten Plan haben." Und dieser lautet "hohe Ballgewinne, schnelles Umschalten und vertikale Spielweise".

Der 40-Jährige hat bereits zu Saisonbeginn den einen oder anderen Patienten im Lazarett. So fehlen unter anderem Torhüter Daniil Chudjakow (Handgelenk) sowie Axel Kayombo (Sprunggelenk) länger. Fragezeichen gibt es bei Jon Gorenc Stankovic - der Slowene war zuletzt kränklich - und William Böving, dessen Trainingsbelastung immer wieder reduziert werden muss. "Bei Jon bin ich guter Dinge", sagte Säumel. "Willi hat das eine oder andere Wehwehchen aus dem Frühjahr mitgezogen. Er war auch im Sommer bei der U21-EM im Einsatz. Da müssen wir noch das Abschlusstraining abwarten", sagte der Coach über den Dänen, der zudem ein Transferkandidat ist.

Der 21-jährige Goalie Matteo Bignetti steht vor seinem Bundesliga-Debüt. "Er wird mit der Aufgabe wachsen", meinte Säumel, der sich noch die eine oder andere Verstärkung erhofft, auch auf der Torhüterposition. "Ich fühle den guten Spirit in meiner Mannschaft, aber ich weiß, dass wir mit dem derzeitigen Kader keine komplette Saison bestreiten können. Da wird noch etwas passieren", erzählte der Coach, der es als Privileg bezeichnete, Sturm-Trainer sein zu dürfen. "Ich leite jeden Tag mit Freude das Training. Ich spüre das Vertrauen. Ich mache die Arbeit, wenn man diese als solche bezeichnen will, sehr gerne."

Mögliche Aufstellung:

© oe24

LASK: Jungwirth - Jörgensen, Bogarde, Andrade, Bello - Horvath, Smakaj - Usor, C. Lang, Kacavenda - Adeniran

Es fehlt: Entrup (Muskelverletzung)

© oe24

Sturm: Bignetti - Johnston, Oermann, Lavalee, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Jatta, Böving

Es fehlen: Chudjakow (Handgelenk), Kayombo (Sprunggelenk), Geyrhofer, Borkovic (beide Knie)

Fraglich: Gorenc Stankovic (nach Krankheit), Böving (angeschlagen)