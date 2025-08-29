Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
LASK
© Gepa

Bundesliga

LASK will Ried das Derby-Glück nehmen

29.08.25, 17:10
Ein besonderes Derby findet am Samstag (17 Uhr, live auf Sky) auf der Gugl statt. Zum ersten Mal seit Februar 2023 treffen nämlich der LASK und Aufsteiger SV Ried wieder aufeinander. 

Für den Aufsteiger aus dem Innviertel ist es das dritte Oberösterreich-Derby binnen sieben Tagen. Die ersten beiden hat man gewonnen am Samstag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) plant Ried nun den dritten Streich. Die Vorzeichen sind interessant, haben die Athletiker doch unter Coach Joao Sacramento erst drei Punkte auf dem Konto und damit einen Zähler weniger als die Gäste. Beide Teams meisterten die Cup-Hürde unter der Woche ohne Gegentor. "Derbys sind immer etwas Besonderes. Noch viel wichtiger ist für uns aber, dass wir alles unternehmen, um die drei Punkte zu holen", sagte der Portugiese. Nötig seien dafür einmal mehr die Basics wie etwa Kampfgeist. "An Derbytagen sind die noch wichtiger", betonte der 36-Jährige.

Senft: »Das macht Lust auf mehr«

Für die Rieder folgt nach einem 2:0 bei Blau-Weiß Linz und dem 1:0 gegen Gurten das nächste regionale Highlight. "Wenn man zwei Derbys in vier Tagen gewinnt, macht das natürlich Lust auf mehr", sagte Trainer Maximilian Senft. Die "große individuelle Qualität" der Linzer wolle man mit einer Topleistung bekämpfen. Keine Überraschung wäre ein schneller Treffer, gerieten die Linzer doch in allen vier Ligaspielen schon bis spätestens Minute 24 mit 0:1 in Rückstand. Während die Rieder personell quasi aus dem Vollen schöpfen können, muss der LASK den gesperrten Kapitän Sascha Horvath vorgeben. 

Mögliche Aufstellung

LASK: Jungwirth - Jörgensen, Cisse, Andrade, Bello - Usor, Coulibaly, Berisha, Lang - Entrup, AdeniranRied: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Mayer, Pomer - Grosse - Kiedl, Mutandwa

