stöger gulliksen
© gepa

Peter Linden

Linden LIVE: Rapids teuerster Kauf traf nur gegen Oberwart

07.11.25, 23:58
Rapids teure Transfer-Investitionen zeigen bisher kaum Wirkung. Rekordkauf Tobias Gulliksen traf nur gegen Regionalligist Oberwart, Marco Tilio und Martin Ndzie bleiben ohne Durchschlagskraft. Die 7,8 Millionen Euro Investition haben Rapid bisher nicht besser gemacht.

Stolze 7,8 Millionen Euro investierte Rapid im Finish der Transferzeit, um den Kader mit Tobias Gulliksen, Marco Tilio und Martin Ndzie zu verbessern. Zwei Monate danach stellt sich die Frage, ob sich das bezahlt gemacht hat. Als die Legionäre kamen, war Rapid mit Ausnahme des 1:2 in der Qualifikation zur Conference League in Györ noch unbesiegt, seit Donnerstag ist Rapid Letzter in der Conference League. Gulliksen spielte beim 0:1 gegen Craiova 61 Minuten, einmal mehr, ohne Impulse zu geben. Tilio und Ndzie kamen gar nicht zum Einsatz, obwohl fünfmal gewechselt wurde.

Gulliksens enttäuschende Bilanz

Rekordkauf Gulliksen, für den Rapid an Djurgarden Stockholm 3,8 Millionen Euro zahlte, lieferte bei zwölf Einsätzen, davon sechs in der Startelf, zwei Tore und einen Assistent. Beide Tore erzielte der Norweger beim Cupaufstieg gegen den Regionalligaklub Oberwart, über 90 Minuten spielte er nur beim 1:4 in Posen. Besser machte er Rapid bisher sicher nicht.

Probleme bei Tilio und Ndzie

Das gilt auch für den von Celtic Glasgow geholten Flügelspieler Tilio: Nur zweimal gehörte der Australier bei neun Einsätzen zu den ersten Elf, das einzige Tor gelang ihm beim 4:1-Heimsieg gegen WSG Tirol. Beim defensiven Mittelfeldspieler Ndzie gibt es nach drei Monaten weiterhin Fitnessprobleme: Seit der Derbyniederlage gegen Austria Ende September reichte es nicht mehr zur Startelf, sondern nur zu einem Kurzeinsatz über sieben Minuten.

Salzburg als Kontrastprogramm

Der FC Salzburg ist ein Beispiel der anderen Art: In der europäischen Tabelle der Transfererlöse seit fünf Jahren liegt Salzburg als Vierter mit einem Plus von 233,1 Millionen im Spitzenfeld. Besser verdienten nur Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und der französische Klub Lille. Salzburg sitzt auf vollen Kassen. Hätte sich eine stärkere Mannschaft leisten können, die mehr als Außenseiterchancen auf die Play-offs in der Europa League hat.

