Meister Sturm holt Austria-Stürmer Maurice Malone

Fußball-Meister Sturm Graz hat sich am Dienstag die Dienste von Angreifer Maurice Malone gesichert.

Wie die Steirer bekanntgaben, unterzeichnete der 25-jährige Deutsche einen "langfristigen Vertrag" und soll nicht zuletzt den am Montag erfolgten Abgang von William Böving zu Mainz 05 kompensieren. Für die finanziell geplagte Austria ist es nach dem Verkauf von Dominik Fitz in die USA die zweite willkommene Geldspritze in diesem Sommer.

Erst Ende Mai hatte die Austria die Kaufoption auf den Leihspieler des FC Basel gezogen und ihn mit einem Kontrakt bis Sommer 2027 ausgestattet. Etwas mehr als drei Monate später sind die schwach in die Saison gestarteten Favoritner einen ihrer gefährlichsten Spieler schon wieder los. Seit der vergangenen Saison zeichnete Malone in 48 Pflichtspielen für 16 Tore und 7 Assists verantwortlich. Davor hatte der ehemalige DFB-U21-Stürmer für den WAC in 29 Partien 9 Tore und 11 Vorlagen markiert.

"Tempo, Tiefgang und körperliche Präsenz"

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen durfte sich über einen "Stürmer mit Tempo, Tiefgang sowie körperlicher Präsenz" freuen, der "mit seiner Erfahrung einen entscheidenden Teil" dazu beitragen werde, "dass wir unsere Ziele erreichen." Malone soll den Grazern nicht zuletzt in der Europa League helfen, der Transfer ging am letzten Tag der EL-Anmeldefrist über die Bühne.

Auch Verteidiger neu an Bord

Ebenfalls am Dienstag sicherte sich Sturm die Dienste von Jeyland Mitchell. Der Abwehrspieler aus Costa Rica kommt leihweise bis Saisonende von Feyenoord Rotterdam, im Sommer können die Grazer den 20-Jährigen fix verpflichten. Der 20-fache Teamspieler wechselte im Vorjahr zu Feyenoord, wo er es auf neun Pflichtspiele brachte, sieben davon in der Champions League. Laut Parensen kann Mitchell als Innenverteidiger und auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.