Gulliksen
Für 4 Mio. Euro!

Rekord-Transfer: Rapid verpflichtet Wikinger Gulliksen

02.09.25, 17:58
Rapid hat die Verpflichtung von Rekord-Transfer Tobias Gulliksen unter Dach und Fach gebracht.  

Wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekanntgab, erhält der 22-jährige norwegische Offensivmann einen Vertrag bis Sommer 2029. Die Ablöse für Gulliksen, der von Djurgardens IF aus Schweden kommt, beträgt kolportierte 4 Mio. Euro. Er ist damit der teuerste Einkauf in der Rapid-Historie. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sah den Klub "auf einer neuen Ebene".

Last-Minute-Deal

Der elffache U21-Teamspieler Gulliksen stellte sich den Rapid-Fans bereits im April vor. Damals beendete er in der Verlängerung des Viertelfinal-Rückspiels in Wien die Conference-League-Träume von Grün-Weiß mit zwei Toren in der Verlängerung. Ab Anfang Oktober soll Gulliksen nun in der CoL-Ligaphase für Rapid treffen, der Transfer ging am Tag des Ablaufs der Nennfrist über die Bühne. Dank der Verkäufe von Isak Jansson und Mamadou Sangare, die fast 20 Mio. Euro einbrachten, konnte Sportdirektor Markus Katzer guten Gewissens zuschlagen.

Gulliksen wird am Freitag (18.00 Uhr) im Test gegen den Serie-B-Club Venezia erstmals das Rapid-Trikot tragen. "Er ist ein Spieler, der am besten als 'Zehner' im offensiven Mittelfeld zur Geltung kommt, ist selbst torgefährlich und ein starker Assistgeber", beschrieb Katzer die Stärken der Neuerwerbung. "Seine Verpflichtung zeigt, dass wir in puncto Transfers auf einer neuen Ebene angekommen sind. Tobias, der mit einer feinen Technik ausgestattet und ein klassischer Kreativspieler ist, war begehrt und hätte auch die Möglichkeit gehabt, zu finanzstärkeren Clubs zu

