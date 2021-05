Der LASK feiert nach sieglosen Pflichtspielen wieder einen Sieg in der Bundesliga-Meistergruppe. Die Linzer lassen den WAC keine Chance und siegen mit 4:0.

Der LASK macht einen großen Schritt aus der Krise, gewinnt beim WAC mit 4:0 und verteidigt Rang 4. Sechs Pflichtspiele in Serie hatte der LASK nicht gewonnen. Im Lavanttal fehlte auch noch Verteidiger Trauner gesperrt, dazu musste Coach Thalhammer nach seiner Roten gegen die WSG auf der Tribüne Platz nehmen. Für ihn an der Seitenlinie: Co-Trainer Pogatetz.

Und der sah, wie der WAC nach dem 1:1 in Salzburg und dem 2:1 bei Rapid mit breiter Brust begann - und den ersten Warnschuss abgab. Novak probierte es mit einem satten Schuss aus der Distanz, LASK-Keeper Schlager war aber zur Stelle (10.).

Doch wie aus dem Nichts schlug der LASK dann eiskalt zu: Ranftl tankte sich auf der rechten Seite durch, spielte einen idealen Stanglpass und Eggestein musste nur noch einschieben (18.), 1:0. Für den Deutschen, seit wenigen Tagen 23 Jahre jung, war es das 10. Saisontor, das 2. in der laufenden Meisterrunde.

Eines, das den LASK beflügelte. Minute 26: Ranftl legte sich den Ball auf den linken Fuß, zog aus 20 Metern ab - Kreuzecke, 2:0 (26.). Der WAC war in der Folge sichtlich beeindruckt, es gab weiter nur Chancen auf Seite der Linzer: Eggestein köpfte erst drüber (37.), dann traf er nur die Stange (42.). Auf ein Aufbäumen der Kärntner musste man auch nach der Pause vergeblich warten.

Im Gegenteil, der LASK machte früh den Deckel drauf: Nach Foulspiel von Giorbelidze an Balic verwandelte Eggestein den fälligen Elfmeter staubtrocken in die Mitte (63.). Der WAC hatte nichts mehr entgegenzusetzen, kassiert durch Reiter in der Nachspielzeit gar noch das 0:4 (91.).

Für die Kärntner ist das ein herber Rückschlag im Kampf um die Top-3. Der LASK hingegen jubelt über einen Befreiungsschlag und liegt weiter punktegleich mit Sturm auf Rang 4.