Nach CL-Aus: Salzburg will gegen Hartberg zurückschlagen – Spiel in der Südstadt

Drei Tage nach dem bitteren Champions-League-Aus in Brügge will Red Bull Salzburg in der Bundesliga Wiedergutmachung. Beim „Heimspiel“ der Hartberger in Maria Enzersdorf sind die Bullen klarer Favorit – und wollen ihre starke Bilanz ausbauen.

Nach dem 2:3 in Brügge, das das Aus in der Champions-League-Qualifikation besiegelte, will Vizemeister Salzburg in der Bundesliga wieder ein Ausrufezeichen setzen. Am Samstag (17.00 Uhr im Sport24-Liveticker) gastieren die Bullen beim TSV Hartberg – wobei die Partie wegen des Umbaus der Profertil Arena in Maria Enzersdorf in der Südstadt ausgetragen wird.

Für Salzburg-Trainer Thomas Letsch ist das „sicherlich ungewohnt“, am Ziel gibt es aber keine Zweifel: „Wir wollen unser Ausscheiden sofort mit einem Sieg in der Bundesliga vergessen machen.“ Die Statistik spricht klar für die Salzburger: In 18 Duellen mit Hartberg gab es 16 Siege und zwei Remis.

An die verpasste Königsklasse nach sechs Teilnahmen in Serie wollen die Salzburger nicht mehr denken. „Auch wenn das Ausscheiden noch schmerzt, haben wir keine Zeit, um uns damit aufzuhalten“, so Leistungsträger Maurits Kjaergaard. Letsch warnte: „Hartberg ist mit Ried und dem GAK vergleichbar. Das heißt, wir müssen auch in dieser Begegnung von Beginn an zu 100 Prozent da sein.“

„Kein Jammern“ bei Hartbergs Heimnachteil

Hartberg schrieb am vergangenen Samstag mit dem 1:0 in Linz gegen Blau-Weiß erstmals in dieser Saison an. Trainer Manfred Schmid muss sich in den ersten elf Runden mit acht Auswärtsspielen und nur drei „Heimpartien“ in der Südstadt arrangieren: „Natürlich ist es kein Vorteil, wenn man gefühlt kein Heimspiel hat. Aber wir haben uns damit abgefunden, da gibt es kein Jammern. Ich hoffe, dass uns viele Hartberg-Fans unterstützen.“

An die Spielstätte hat Schmid gute Erinnerungen: „Ich bin als Spieler dort Meister geworden mit der Austria, als Austria-Trainer ins obere Play-off gekommen. Und ich habe dort, glaube ich, meinen einzigen Doppelpass in meiner Karriere geschafft.“

Favorit Salzburg – aber Schmid sieht Chancen

„Es ist klar, wer Favorit ist. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir Chancen bekommen werden“, betonte der 54-Jährige. Er sieht die Salzburger stärker als im Vorjahr: „Sehr athletisch, gute Struktur im Kader zwischen erfahrenen und jüngeren Spielern. Es wird ein schwieriges Spiel.“

Bei Hartberg sind Kapitän Jürgen Heil und Mittelfeldspieler Youba Diarra nach Verletzungspausen wieder ins Training eingestiegen, ein Einsatz am Samstag könnte jedoch noch zu früh kommen.