Rapid präsentiert neuen Millionen-Stürmer

Rapid hat den neuen 1er-Stürmer präsentiert! Wie erwartet ist es der Franzose Janis Antiste.

Der 22-Jährige kommt leihweise von Sassuolo, die Hütteldorfer haben eine Kaufoption auf den Franzosen.

Antiste genoss seine fußballerische Ausbildung in der Akademie des FC Toulouse, für den er bereits als Teenager 39 Pflichtspiele in Ligue 1, Ligue 2 und im Coupe de France absolvierte und dabei acht Treffer erzielen konnte. Von dort wechselte er vor vier Jahren zum damaligen Erstligisten La Spezia in die Serie A, ehe ihn ein Jahr später Ligakonkurrent US Sassuolo abwarb.

In weiterer Folge sammelte der 183 cm große Stürmer Spielpraxis bei Amiens (Frühjahrssaison 2023) und Reggiana (2023/24 mit 29 Einsätzen und vier Treffern). In der abgelaufenen Saison war er zunächst wieder für die Unione Sportiva Sassuolo im Einsatz, ehe ihn im Februar sein Weg als Leihspieler zum 1. FC Nürnberg in die 2. Deutsche Bundesliga führte. Für den fränkischen Traditionsclub erzielte er in zwölf Partien fünf Treffer und bereitete weitere zwei direkt vor.

Katzer jubelt

Sportdirektor Markus Katzer sagt: "Janis Antiste ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar. Er kann sowohl als alleiniger Neuner spielen, aber auch in einem Zweier- oder Dreier-Sturm. Er bringt eine hervorragende Technik mit und hat gerade in der Frühjahrssaison in Nürnberg seine Torgefahr wiederholt unter Beweis gestellt. In Janis schlummert noch großes Potential, er bringt auf alle Fälle viel Qualität mit in unser Team. Er hat bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau in drei der Top-Fußballländer Europas gesammelt und ich freue mich sehr, dass wir ihn künftig in unserer Mitte willkommen heißen dürfen."

Antiste wird die Nummer 90 tragen: "Durch die enge Beziehung zwischen den Fans von Nürnberg und Rapid weiß ich einiges über meinen neuen Klub. Ich bin begeistert, dass ich künftig für Rapid auflaufen darf und möchte jedes Spiel genießen."