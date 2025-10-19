Krisensitzung? Klopp überrascht mit Salzburg-Besuch

Hoher Besuch in Salzburg: Jürgen Klopp, Head of Global Soccer, ist in der Mozartstadt – und schaut das Bundesliga-Spiel gegen Altach live. Doch nicht als Fan, sondern als Feuerwehrmann: Immerhin gibt es bei den Bullen ordentlich Aufräumarbeit zu erledigen.

Nach dem überraschenden Abgang von Rouven Schröder nach nur zehn Monaten zu Borussia Mönchengladbach steht Red Bull Salzburg ohne Sportdirektor da – ein Schlüsselposten, der über die Zukunft des Rekordmeisters entscheidet. Genau hier könnte Jürgen Klopp, Head of Global Soccer, nun als Feuerwehrmann einspringen. Mit Erfahrung, globalem Know-how und internationalen Kontakten rief der Deutsche zu einem hochkarätigen Red-Bull-Strategiemeeting ein.

Wird auch neuer Sportdirektor besprochen?

Vertreter von RB Leipzig, RB New York, RB Bragantino, RB Omiya Ardija und sogar FC Paris sitzen zusammen mit Klopp, Technischem Direktor Mario Gomez, Zsolt Löw (Entwicklung), Florian Scholz (Wirtschaft) und Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff am Tisch. Salzburgs Verantwortliche sind selbstverständlich ebenfalls dabei – das Thema neuer Sportdirektor dürfte ganz oben auf der Agenda stehen.

Und Klopp bleibt nicht nur im Konferenzraum: Am Sonntag verfolgte er als Ehrengast das Bundesliga-Spiel gegen Altach live in der Red-Bull-Arena. Für Salzburg ein doppeltes Signal: globale Expertise im Meeting und Augenzeuge direkt am Spielfeld.

Offiziell war das Treffen laut Bericht schon länger geplant – ein direkter Zusammenhang mit Schröders Abgang besteht demnach nicht. Für Salzburg kommt der Termin dennoch wie gerufen: Sportdirektor weg, Posten vakant und Klopp vor Ort.