Fünf Niederlagen in Serie - Pacult in Ried unter Druck

Rapid Wien steht unter Druck: Nach fünf Niederlagen in Serie sucht das Team beim Aufsteiger SV Ried die dringend benötigte Trendwende. Die Hütteldorfer kämpfen um ihr Saisonsziel, während Ried in Top-Form ist.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert Rapid Wien beim Aufsteiger SV Ried - und sucht dringend die Trendwende. Fünf Pflichtspielniederlagen in Serie lasten auf den Hütteldorfern, die im Innviertel auf einen unangenehmen Gegner treffen.

Ried in beeindruckender Form

Die Oberösterreicher haben ihre jüngsten zwei Partien gewonnen, zuletzt triumphieren sie 2:1 beim WAC. Coach Maximilian Senft analysiert: "Rapid hat in den letzten Wochen nicht immer die Konstanz gezeigt wie zu Beginn der Saison, trotzdem sprechen wir hier über eine Mannschaft, die mit einigen der besten Spielern der Bundesliga gespickt ist."

Personalsorgen bei Rapid

Trainer Peter Stöger muss mit personellen Engpässen kämpfen, bleibt aber optimistisch: "Wir werden eine Mannschaft auf die Beine stellen, die eine hochintensive Partie haben wird." Die Statistik spricht allerdings für Ried: In 43 Heimspielen gegen Rapid holten die Innviertler 18 Siege.

Historische Chance für Ried

Der Aufsteiger könnte bei einem Sieg die Negativserie von Rapid fortsetzen und sich selbst im Mittelfeld etablieren. Für die Hütteldorfer geht es um nichts weniger als die Rettung der Hinrunde.

Mögliche Aufstellungen:

