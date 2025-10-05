Alles zu oe24VIP
Bundesliga-News
Später Elfer verschossen - Rapid geht in Salzburg 1:2 k.o.
© gepa

Sonntag-Kracher

Später Elfer verschossen - Rapid geht in Salzburg 1:2 k.o.

05.10.25, 18:18
Teilen

Mit einem bitteren 1:2 gegen Red Bull Salzburg verliert Rapid die Tabellenführung an Titelverteidiger Sturm Graz. Besonders bitter: Der verschossene Elfmeter in der Schlussphase. 

Die 82. Minute in der Bullen-Arena. Foul-Elfmeter für Rapid. Kapitän Seidl übernimmt die Verantwortung und jagt die Kugel in den Salzburger Himmel. Wie bitter!

Starker Rapid-Start blieb unbelohnt

Dabei war Rapid besser in die Schlager-Partie gestartet. Doch dann die 38. Minute: Krätzig am linken Flügel auf Bischoff. Der spielt auf den heranlaufenden Diabaté, der durch die Beine von Rapid-Goalie Hedl zum 1:0 für Salburg trifft. Sehenswert auch der Jubel des Afrikaners - ein zweifacher Salto.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff stellt Radulovic aus spitzem Winkel auf 1:1 (45.).

Goalie Schlager hielt Bullen nach Seitenwechsel im Spiel

Nach Seitenwechsel vergeben die Rapidler eine Triple-Chance (49.) - und dann passiert es: Zweimal kann Hedl vor Baidoo parieren, Kitano staubt zum 2:1 ab (57.).

Nachdem Yeo in der 76. Minute nur die Stange trifft, haben die Rapidler nach einem Foul von Alajbegovic an Radulovic noch die Chance auf den Ausgleich. Doch Seidl vernebelt.

Damit ist die dritte sieglose Partie der so stark in die Saison gestarteten Stöger-Truppe perfekt. Nach der Länderspielpause geht es am 19. Oktober mit dem Heimspiel gegen den LASK weiter.

sport24

