2:2 – Austria verpasst Tabellenführung, Sturm Graz die Cup-Revanche

Sturm Graz bleibt Tabellenführer! Im direkten Duell mit Verfolger Austria Wien trennen sich beide Teams mit 2:2. Die Austria verpasst damit den Sprung an die Spitze.

Leader Sturm Graz musste sich trotz zweimaliger Führung am Samstag beim Bundesliga-Auftakt nach der Winterpause in der Merkur Arena mit einem 2:2 gegen Austria Wien begnügen. Der Meister verpasste damit die Revanche für das Cup-Aus.

Bakery Jatta brachte die Grazer in der 29. Minute mit 1:0 in Führung, doch acht Minuten später glich Prelec für die Austria aus. Nach der Pause traf William Böving Vick in der 60. Minute erneut zur Führung für Sturm. Doch Austria blieb hartnäckig: Dominik Fitz verwandelte in der 74. Minute einen Foul-Elfmeter zum 2:2-Endstand und sicherte den Wienern damit einen Punkt.

Austria bleibt ungeschlagen – aber ohne Tabellenführung

Mit diesem Remis hält Austria ihre ungeschlagene Serie von elf Spielen, verpasst aber die große Chance, mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen.