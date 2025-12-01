Nach Prügel-Attacke: Burgstaller will 73.000 Euro

36-Jähriger macht Verdienstausfall, Heilungskosten und Schmerzensgeld geltend und verlangt über 73.000 Euro.

Am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen wird am Dienstag gegen einen 23-Jährigen verhandelt, der am 14. Dezember 2024 vor einer Innenstadt-Disco dem damaligen Rapid-Stürmer Guido Burgstaller einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und den Fußballer schwer verletzt hatte.

Schwere Körperverletzung

Dafür wurde er im vergangenen März wegen schwerer Körperverletzung zu 16 Monaten bedingter Haft verurteilt. Nun soll er dem inzwischen zurückgetretenen Fußballer über 73.000 Euro bezahlen.

6.130 Euro und 9.000 Euro

Der mittlerweile vom aktiven Sport zurückgetretene Burgstaller hat den 23-Jährigen verklagt und macht neben Heilungskosten in Höhe von 6.130 Euro und 9.000 Euro an Schmerzensgeld einen verletzungsbedingten Verdienstausfall für dreieinhalb Monate geltend, den er mit über 58.000 Euro beziffert.

Aufgrund seiner Alkoholisierung

Für Klaus Ainedter, den Rechtsvertreter des Beklagten, sind die Ansprüche insofern zu hoch bemessen, als er in zivilrechtlicher Hinsicht ein gewisses Mitverschulden bei Burgstaller ortet. "Er wurde nicht durch den Schlag verletzt, sondern aufgrund der Folgen des Sturzes", meinte Ainedter vor der Verhandlung. Burgstaller habe den Sturz aufgrund seiner Alkoholisierung nicht abfedern können bzw. sich nicht abgestützt.