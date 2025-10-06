Alles zu oe24VIP
Bruno-Gala 2025

Kühbauer Trainer des Jahres, Arnautovic bester Legionär

06.10.25, 21:46 | Aktualisiert: 07.10.25, 10:09
Otar Kiteishvili ist bei der Bruno-Gala in Wien erneut als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Der Sturm Graz-Star folgt auf sich selbst, während Cupsieger WAC zum Team der Saison gewählt wurde.

Bei der 29. Bruno-Gala im Globe Wien hat Otar Kiteishvili von Meister Sturm Graz seinen Titel als Spieler der Saison erfolgreich verteidigt. Der georgische Nationalspieler wurde damit zum zweiten Mal in Folge von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu ausgezeichnet.

Wolfsberg dominiert Gala

Cupsieger Wolfsberger AC wurde zum Team der Saison gewählt und komplettierte den Erfolg mit zwei weiteren Auszeichnungen. Dietmar Kühbauer erhielt den Bruno als Trainer der Saison, während Nikolas Polster als Tormann der Saison geehrt wurde. 

Internationale Auszeichnungen

Marko Arnautovic wurde als Legionär der Saison für seine Leistungen bei Inter Mailand ausgezeichnet. Im Frauenfußball erhielt Sarah Zadrazil von Bayern München die Ehrung als Legionärin der Saison.

2. Liga und Ehrenpreise

Mark Grosse von Aufsteiger SV Ried wurde als Spieler der Saison der 2. Liga ausgezeichnet. Einen Ehrenpreis erhielt der ehemalige Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. Weitere Auszeichnungen gingen an Walter Altmann als Schiedsrichter der Saison und Ronivaldo von Blau-Weiß Linz für die Torjägerkrone.

Frauen-Team der Saison

Austria Wien konnte im Frauenfußball gleich zwei Auszeichnungen einfahren: Das Team wurde als Frauenteam der Saison geehrt, während die kürzlich zurückgetretene Verena Volkmer zusätzlich als Spielerin der Saison ausgezeichnet wurde.

Alle Bruno-Preisträger 2025:

Kategorie Preisträger
Spieler der Saison Otar Kiteishvili (Sturm Graz)
Spielerin der Saison Verena Volkmer (Austria Wien)
Mannschaft der Saison Wolfsberger AC
Frauenteam der Saison Austria Wien
Trainer der Saison Dietmar Kühbauer (WAC)
Spieler der Saison 2. Liga Mark Grosse (SV Ried)
Legionär der Saison Marko Arnautovic (Inter Mailand)
Legionärin der Saison Sarah Zadrazil (Bayern München)
Tormann der Saison Nikolas Polster (Wolfsberger AC)
Schiedsrichter der Saison Walter Altmann
Sonderpreis Torjägerkrone Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)
Ehrenpreis Guido Burgstaller
Amateurspieler der Saison Christian Krenn (FC Schladming)
Amateurmannschaft der Saison SC Marchtrenk und Union Putzleinsdorf

Alle Sieger der 29. Bruno-Gala.

